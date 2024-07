Dit is de perfecte drinktemperatuur voor pils en speciaalbier Vandaag • leestijd 4 minuten • 207 keer bekeken • bewaren

Het is geen geheim… Pils is het veruit het favoriete biertje van de Nederlander. Maar ook de 0,0 en speciaalbiertjes worden met graagte gedronken, zeker nu het (sport)zomer is. Wil je optimaal genieten? Drink je bier dan niet te koud of (bah) te warm. Maar wat is de ideale drinktemperatuur, die maakt dat je smaakpapillen gaan tintelen als je een slok neemt? Frits Dunnink, biersommelier en groot kenner van het gerstenat, weet raad.

Pils, de allemansvriend

Pils is hier ten lande veruit de favoriete biersoort. 9 miljoen hectoliter moest er in 2023 aan te pas komen om de dorst van Nederlandse liefhebbers te lessen. Waarom is van alle bieren die er zijn uitgerekend het pilsje zo populair geworden? “Omdat pils het makkelijkst drinkt”, verklaart Frits Dunnink. Hij is zo gek op bier dat hij er beroepshalve over schrijft en er een podcast over maakt.

Dunnink roemt de hoppige en frisse smaak van pils. “In gezelschap drinkt het lekkerder weg dan pakweg een zwaar Belgisch trappistenbier. Het is een vriendschappelijke, heel toegankelijke drank.”

Pilsener bier Uit het Tsjechische Pilsen Pils behoort tot de lagerbieren, een verzamelnaam voor ondergistende bieren. Gist zorgt ervoor dat de suikers uit de mout (gekiemd en gedroogd graan, meestal gerst) worden omgezet in alcohol. De gisten (levende micro-organismen) voor deze biersoort doen tijdens de bereiding op lagere temperatuur hun werk. De naam ‘lager’ is overigens afgeleid van lagern, het Duitse woord voor opslaan of bewaren. Om op smaak te komen, moet pils een tijdlang worden bewaard. En voor wie het nog niet wist of was vergeten… pils werd voor het eerst gebrouwen in het Tsjechische Pilsen, ruim 180 jaar geleden. Aan die plaatsnaam dankt dit biertje zijn naam: Pilsener bier.



Volgens Dunnink is pils de afgelopen decennia steeds zoeter en minder bitter geworden qua smaak. Wil je pils drinken en proeven zoals het oorspronkelijk werd gebrouwen? Dan moet je op zoek gaan naar Pilsner Urquell, geeft de biersommelier mee als tip voor de liefhebber. Want dat wordt nog origineel gebrouwen op de geboortegrond van het allereerste pils.

Ondanks de toegankelijke smaak is pilsener volgens Dunnink niet makkelijk te maken. “De stelling: hoe complexer een bier, hoe moeilijker het is om te brouwen, onderschrijf ik niet. Het tegendeel is waar. Hoe minder franje, hoe lastiger het is om de smaak goed te krijgen.”

De bierkenner neemt zijn hoed af voor de bekende bierbrouwers. “Chapeau aan meneer Brand en Grolsch en aan alle andere pilsbrouwers van Nederland. Het is echt een prestatie om telkens weer pils te brouwen in zulke grote volumes van onbesproken kwaliteit.”

Wat doet temperatuur met de smaak van bier?

Temperatuur doet er zeer toe als het om geur en smaak gaat. Dit geldt volgens Dunnink opvallend genoeg voor heel veel eten en drinken. “Haal je een mandarijntje uit de koelkast? Dan smaakt dat ook niet meteen op z’n lekkerst. Als je kaas rechtsreeks uit de koelkast eet, dan zit daar ook veel minder smaak aan.”

Wat doet de juiste temperatuur met bier? “Het maakt dat smaken en geuren zich prijsgeven. Als je een complex en aromatisch bier rechtstreeks uit de koelkast drinkt, is er nog niet zoveel aan te beleven. Een trappistenbier bijvoorbeeld heeft veel geur en smaak. Drink je die op een wat hogere temperatuur? Dan komen die aroma’s en smaken echt tot hun recht.”

Wil je overtuigd raken van het effect van temperatuur op bier? Dan weet Dunnink nog een leuk experiment. ”Schenk maar eens een tripel bier op koelkasttemperatuur in, op zo’n 6 graden Celsius. Ruik eraan, proef eraan, laat ‘m langzaam opwarmen… dan voltrekt zich een complete show in je glas!”

Waarom warm bier vies smaakt...

Kan bier ook te warm worden gedronken? “In alle eerlijkheid: ik laat het nooit zover komen”, lacht de biersommelier. Want een lauwwarm biertje drinkt niemand graag. “Dat heeft ermee te maken dat het koolzuur er dan uitgaat. Er gaat dus letterlijk zuur uit en wat overblijft is veel zoeter.”

“Je hebt van die sterke lagerbieren, noem het ‘pils on steroids’, zoals Gladiator van Gulpener of Grolsch Krachtig Kanon. Als die te lang staan en warm worden, ontwikkelen zich heel vervelende bittersmaken. Een beetje vergelijkbaar met de geconcentreerde bittersmaak van groene paprika. Persoonlijk knap ik daar erg op af.”

Verschillende soorten bier hebben verschillende drinktemperaturen

Verschillende biertypen hebben dus verschillende drinktemperaturen. Tijd voor een goed advies van de bierspecialist Dunnink. Op welke temperatuur drink je welk bier ’t best? Hij deelt dit overzichtelijke lijstje:



3 – 5 graden - Pils, witbier, light bier, session IPA, 0,0 pils.

4 – 7 graden - Pilsener urtyp, geuze lambiek, kriek, overig alcoholvrij of laag-alcoholisch bier.

6 – 8 graden - Amber, speciale belge, Weizen, IPA (double/imperial).

7 – 12 graden - Sterk blond, bockbier, blond, dubbel, tripel, quadrupel, stout (double/imperial).

12 graden - Gerstewijn (barley wine), barrel-aged bier.

Ezelsbruggetje: let op het alcoholpercentage

Zo’n lijstje is misschien niet zo heel makkelijk om te onthouden. Gelukkig is er ook een ezelsbruggetje dat je kunt toepassen: “Kijk naar het alcoholpercentage van het bier”, is Dunninks tip. “Tel daar 1 bij op en je hebt een prima drinktemperatuur. Hoe lager dat is, hoe kouder je het drinkt. Hoe hoger het percentage? Hoe warmer je het drinkt.”

Pils heeft doorgaans een alcoholpercentage van circa 5 procent. Koelkasten staan bij de meeste mensen afgesteld op circa 6 graden Celcius. Een pilsje komt prima tot zijn recht op die temperatuur, rechtstreeks uit de koelkast dus.

“Ontdek wat je zelf het fijnst vindt”

Nu zijn dit maar adviezen, geeft Dunnink toe. Zijn goede raad bij het lijstje is dan ook: “Ontdek wat je zelf het fijnste vindt. Ga op zoek naar je eigen manier om plezier te beleven aan bier. Voor heel schappelijke prijzen kun je bier van wereldklasse proeven.”

Tot besluit: Dunninks tips

- Drink je graag een gekoeld pilsje? Houd er dan mee rekening dat het bier er vier uur over doet om op temperatuur te komen als je het in de koelkast legt.

- Bewaar je tripel of trappist in de koelkast? Haal deze dan een half uur voordat je ze openmaakt uit de koelkast om ze op de goede temperatuur te krijgen.

- Zoek je een bewaarplek voor een krat pils? Zet het niet op het balkon. Zonlicht heeft een ongunstige uitwerking op bier en pils. “Een bier en vampier houden allebei niet van licht,” aldus Dunnink.

- Onder het motto: drink minder, drink beter! Nederland telt ruim 900 bierbrouwerijen. Informeer bij je slijterij naar een lekker (zomer)biertje van een lokale brouwerij.