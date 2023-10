Dit is dé manier waarop je je airfryer schoonmaakt! 06-10-2023 • leestijd 2 minuten • 21863 keer bekeken • bewaren

Vandaag de dag is een keuken niet compleet zonder airfryer. Waar mensen vijf jaar geleden nog experimenteerde met de mogelijkheden, zijn er inmiddels weinig dingen die we er niet in klaarmaken. Het nadeel daarvan is wel dat het soms nogal lastig wordt om het apparaat schoon te maken. Kassa geeft tips!

Na het airfryen van je pizza, tosti of lasagne (ja, het kan echt), kom je al snel in de verleiding om het schoonmaken uit te stellen tot de volgende dag. Echter raden we dat af, etensresten in je airfryer laten zitten kan resulteren in nare luchtjes. Ook de vetten en oliën van je eten, die onder het mandje belanden, kunnen verbranden en daardoor erg gaan roken. Hierdoor gaat je eten minder lekker smaken.

Maak je hem warm of koud schoon?

Over het algemeen luidt het advies: wacht tot je airfryer is afgekoeld totdat je hem schoonmaakt. Maar deze vlieger gaat niet altijd op. Wanneer je zojuist iets in je airfryer hebt klaargemaakt met een sausje, zoals gemarineerde ribbetjes of lasagne, is het rek makkelijker schoon te maken wanneer deze nog enigszins warm is. Trek hoe dan ook allereerst de stekker eruit!

Grondige schoonmaak

Gebruik water en schoonmaakmiddel om alle componenten goed schoon te maken. Veel rekjes hebben een raster, het is raadzaam om ook hiertussen schoon te maken met bijvoorbeeld een schone voegenborstel. Veel mensen vergeten het olie-opvangbakje te legen. Doe dit wel! Hoewel de airfryer de ‘gezondere’ friteuse is, komen er alsnog veel vetten en oliën uit je eten, die in deze onderste bak belanden.

Hoe verwijder je nare luchtjes

Mocht je toch een keer te lang hebben gewacht met het schoonmaken en hangt er nu een vervelend luchtje in je airfryer? Begin dat eerst met het laten weken van alle componenten in heet water met afwasmiddel voor zeker 30 tot 60 minuten. Als het probleem daarmee nog niet is opgelost, snij dan een citroen doormidden en wrijf de mand en het rekje er volledig mee in. Laat de citroensap 30 minuten zijn werk doen en was de componenten daarna nog een keer met water en afwasmiddel.

Pas op met de antiaanbaklaag van de airfryer

Online zijn verschillende klachten te vinden over de antiaanbaklaag van de airfryer die loslaat na een aantal grondige schoonmaakbeurten. Net zoals bij pannen met een antiaanbaklaag, raden we je af om metalen spatels en tangen te gebruiken tijdens het bereiden van je gerecht. Ook is het gebruik van een metalen schuurspons niet slim, want hiermee bekras en beschadig je de antiaanbaklaag.

Begint je antiaanbaklaag desondanks alsnog te bladeren en af te breken? Gebruik het apparaat dan niet! Dit kan erg schadelijk voor de gezondheid zijn. Neem dan contact op met de fabrikant en vraag om een nieuwe mand, of kijk of je hem nog kan retourneren naar de winkel.