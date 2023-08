Dit is de 'Ierse oplichtingstruc' langs de snelweg en zo herken je 'm theme-icon Geld • Gisteren • leestijd 3 minuten • bewaren

Links: een Frans aanduidingsbord voor een rustplaats voor campers / Rechts: een willekeurig tankstation ter illustratie

Ga jij deze zomer nog op vakantie met de auto? Dan is het zaak om jezelf goed te informeren over oplichtingstrucs in het buitenland. In dit artikel zoomen we in op een specifieke oplichtingstruc die voornamelijk plaatsvindt op parkeerplaatsen langs snelwegen. Wat is het precies? En hoe herken je deze 'Ierse oplichtingstruc' eigenlijk? Dat lees je hier.

Voor deze oplichtingstruc wordt bijna ieder jaar gewaarschuwd, al valt op dat de locaties vaak wijzigen. Dit jaar pakte De Telegraaf bijvoorbeeld uit met een artikel waarin ook deze truc wordt benoemd.

Deze specifieke truc vindt voornamelijk plaats op rustplaatsen en parkeerplaatsen langs de Franse snelweg, bijvoorbeeld bij tankstations. Dat is misschien ook niet zo gek, want in Frankrijk is de zogenaamde Autoroute du Soleil richting de Franse zuidkust in de zomermaanden een populair en veelbereisd traject.

Maar ook elders kan deze truc voorkomen. Zo waarschuwde de politie Emmen vorig jaar nog dat de truc óók in Nederland is gesignaleerd.

Enkele elementen komen standaard overeen, en dat is dat de truc gericht is op automobilisten. Wie in de zomermaanden een verre reis maakt met de auto, is mogelijk minder alert: het idee van een vakantie is immers om op onbezorgde wijze het hoofd even leeg te maken, en juist daar hopen oplichters misbruik van te maken.

Hoe werkt deze 'Ierse oplichtingstruc'?

Wie een lange autorit maakt, zal onderweg de nodige tussenstops maken. Even rusten, koffie drinken, de benen strekken, tanken, toiletbezoek of een hapje eten. Het is dan ook niet toevallig dat deze truc vaak wordt toegepast op parkeerplaatsen of rustplaatsen, vaak rond tankstations.

Nietsvermoedende slachtoffers worden benaderd door mensen met een zielig verhaal. Mensen hebben bijvoorbeeld dringend hulp nodig omdat ze zojuist zijn beroofd. Om de reis voort te kunnen zetten, vragen ze jou of je een geldbedrag kunt voorschieten. En hoewel het niet voor de hand ligt dat je op dit soort verzoeken ingaat, blijkt uit meldingen die in voorgaande jaren zijn gedaan dat de oplichters de truc tot in de puntjes voorbereiden.

Zo spelen ze hun rol met verve en gaan ze vaak goed gekleed, zodat je eerder geneigd bent ze te vertrouwen. In feilloos Engels krijg je de vraag om te helpen, en als je toehapt, is de volgende stap doorgaans dat oplichters je begeleiden naar een auto waar een ontredderd 'gezin' – in werkelijkheid handlangers – zit te wachten. Allemaal onderdeel van de show, zodat jij denkt dat je met een hulpeloos gezin te maken hebt.

Daar krijg je de vraag of je een geldbedrag van doorgaans enkele honderden euro's kunt voorschieten. Er wordt een identiteitskaart getoond, je krijgt een telefoonnummer en de oplichters beloven je om het geld bij thuiskomst direct over te maken. Je raadt het al: dat laatste gebeurt natuurlijk niet.

Hoe voorkom je dat je in deze oplichtingstruc trapt?

Je kunt het beste de politie bellen als mensen jou met (financiële) hulpverzoeken benaderen. Als mensen écht gestrand zijn in het buitenland, kan de politie de nodige stappen nemen om de getroffen reizigers op weg naar huis te helpen, onder meer door contact te leggen met het thuisfront of lokale (hulp)instanties.

Als jij de politie besluit te bellen in plaats van de portemonnee te trekken, is de kans bovendien groot dat de 'gestrande' reiziger de benen neemt. En dan weet je eigenlijk al genoeg: foute boel.

Lang verhaal kort: geef vreemden niet zomaar geld, ongeacht het verhaal dat ze ophangen en ongeacht hoe geloofwaardig het allemaal overkomt. Op vakantie ben je vaak iets minder alert, en juist dat is waar oplichters misbruik van hopen te maken.

