Deze computerprogramma’s zijn onveilig en moet je niet meer gebruiken Vandaag • leestijd 4 minuten • bewaren

Op je oude vertrouwde computer of laptop kunnen programma’s staan die je maar beter niet meer kunt gebruiken. Ook aan de levensduur van software komt een eind. Deze programma’s worden niet meer voorzien van (veiligheids)updates en kunnen een groot veiligheidsrisico vormen. Wij zetten voor je op een rij welke programma’s je echt niet meer moet gebruiken.

Internet Explorer wordt niet meer ondersteund

Lange tijd was Internet Explorer (IE) ‘s werelds meest gebruikte browser. Maar tijden veranderen. Nog maar onlangs (op 15 juni) is het programma door Microsoft definitief met pensioen gestuurd. Dat houdt in: er komen geen technische vernieuwingen of veiligheidsupdates meer. Het gebruik van Internet Explorer wordt daarom ontraden.

Surf je nu nog over internet met Internet Explorer? Stap dan vandaag nog over naar een browser die wél wordt onderhouden door de makers. Hier staat een aantal opties op een rijtje.

Microsoft heeft zelf als opvolger van IE de browser Edge gelanceerd. Daarin is voor gebruikers een speciale Internet Explorer-modus beschikbaar, waarmee op Explorer gebaseerde websites en apps nog bezocht en gebruikt kunnen worden.

Verouderde versies van Windows

Steeds minder mensen hebben een computer die draait op Windows 7 of ouder. En dat is maar goed ook. Al twee jaar, sinds 14 januari 2020, krijgen consumenten-pc's met Windows 7 geen beveiligingsupdates meer.

Draait je Windows-pc of laptop op 8.1? Dan is het nu tijd om naar een nieuwe Windows-versie uit te kijken. Want de uitgebreide ondersteuning en de bijbehorende beveiligingsupdates stoppen op 10 januari 2023.

Nagaan welke Windows-versie je gebruikt?

Weet je niet helemaal zeker op welke Windows-versie je computer of laptop draait? Dan kun je zelf controleren. Op deze supportpagina wordt het uitgelegd door Microsoft.

Gebruik jij nu nog een verouderde versie van het besturingssysteem zoals Windows 7 of het nog oudere Vista of XP? Met behulp van de PC Health Check kun je controleren of je laptop of pc aan de technische vereisten voldoet voor een overstap naar Windows 11, de nieuwste versie.

Is je pc te oud, dan is het aangeraden om uit te kijken naar een nieuwe (of gebruikte) laptop of computer waarop wel een besturingssysteem staat dat nog bij de tijd is.

MacOS ook niet eindeloos ondersteund

Voor Apple-gebruikers geldt ook dat het goed is om op de levensduur van het besturingsprogramma waarop de Mac-computer draait te letten. De allernieuwste macOS en de twee voorgaande edities worden door Apple ondersteund en veilig en up-to-date gehouden.

MacOS 10.14 (Mojave) en ouder krijgen de support niet meer van Apple. Wil je controleren welke macOS-versie op jouw Mac draait? Kijk dan even hier.

Adobe Flash Player

Sinds 1 januari 2021 is Adobe volledig gestopt met de distributie en ondersteuning van Flash Player. Met dat veelgebruikte programma konden gebruikers op hun computers video’s afspelen. Gelukkig is gebruik ervan in de meeste browsers uitgeschakeld.

Wil je het programma verwijderen? Adobe legt hier voor Windows-gebruikers en hier voor Apple-bezitters uit hoe dat moet.

Ondersteuning Microsoft Office 2010 en ouder is gestopt

Voor Microsoft Office geldt dat er geen technische ondersteuning of beveiligingsupdates meer worden gedaan voor het programma Office 2010 en oudere versies zoals Office 2007. Ondersteuning voor Office 2010 is gestopt in oktober 2020.

Wie een Office-programma wenst te gebruiken voor o.a. Word en Excel, en zo’n oude versie heeft die geen support meer krijgt, wordt een overstap aangeraden naar Office 2021 of Microsoft 365.

Windows Live Mail

Lees en verstuur je nog steeds e-mail met Windows Live Mail? Dit programma is misschien wel vertrouwd voor jou als gebruiker, maar het wordt al vijf jaar niet meer ondersteund door Microsoft. Dit betekent dat het mailprogramma onveilig is geworden. Afscheid nemen en overstappen is daarom ten zeerste aangeraden.

Wil je een ander mailprogramma lokaal op je computer gebruiken, in de geest van Windows Live Mail? Opties voor e-mailsoftware worden hier op een rij gezet door de Consumentenbond. Je leest er ook welke online e-maildiensten er zijn waar je eventueel gebruik van kunt maken voor het ontvangen en versturen van je mail.

Verouderde software gebruiken is om meerdere reden onverstandig

Het is om meerdere redenen onverstandig om programma’s te blijven gebruiken die over de datum zijn. We noemen de belangrijkste:

- Wordt een programma niet meer geüpdatet door de fabrikant? Dan kunnen technische problemen die niet meer worden opgelost, leiden tot crashes of vervelende vastlopers van je computer.

- Als je software niet bij de tijd houdt, kan deze na verloop van tijd langzamer of slechter werken.

- Kwaadwillenden kunnen misbruik maken van een onveilig programma door met opzet gebruik te maken van zwakheden. Immers, er worden geen nieuwe beveiligingsupdates meer verstrekt. Een computersysteem waarop een of meer verouderde programma’s draaien, is daarmee vatbaarder voor aanvallen van hackers.

- Een ander risico van het gebruik van verouderde software is dat er zogeheten compatibiliteitsproblemen kunnen optreden met nieuwere versies van andere programma's. Oftewel: een verouderd programma werkt niet meer goed samen met andere, nieuwere programma’s. Stel dat je nog altijd Windows XP gebruikt, dan zou je de nieuwste versie van Skype niet kunnen downloaden en installeren.

Zorg dat je software up-to-date blijft

Wat kun je doen om de risico's van het gebruik van verouderde software te verminderen?

- Het is belangrijk om je software up-to-date te houden wanneer er nieuwe patches en updates beschikbaar komen.

Iedereen met een smartphone weet hoe vaak er updates zijn voor apps. Vrijwel dagelijks komen die voorbij. Hetzelfde geldt voor de software op je computer. Hiervoor moet je mogelijk een programma's handmatig bijwerken als je de automatische updates niet hebt ingeschakeld.

bronnen: Adobe, Apple, Consumentenbond, Microsoft