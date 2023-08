Deuren van metro's zijn onveilig 23-03-2009 • leestijd 2 minuten • bewaren

De veiligheid van metro's in Amsterdam en Rotterdam laat te wensen over. Passagiers lopen een te grote kans tussen de deuren te komen en te worden meegetrokken. Dat concludeert de Inspectie Verkeer en Waterstaat in een maandag verschenen rapport.

Volgens de inspectie controleren bestuurders van de metro's niet goed of de deuren gesloten zijn. In ruim 34 procent van de gevallen werpt de chauffeur voor vertrek geen laatste blik op het voertuig. Dat is wel verplicht.

Bovendien werkt de beveiliging van de deuren niet altijd. Bij bijna 7 procent van de metro's is het beveiligingssysteem verkeerd afgesteld. Daardoor bestaat de kans dat reizigers klem komen te zitten.

Uit een controle in 2005 bleek ook al dat het zogeheten vertrekproces van de metro's niet veilig genoeg was. Sindsdien is de situatie wel verbeterd, maar nog niet voldoende.

De inspectie heeft de openbaarvervoerbedrijven GVB in Amsterdam en RET in Rotterdam opgedragen snel verbeteringen door te voeren. De inspectie houdt hen ook in de toekomst goed in de gaten.

Volgens een woordvoerder van de RET heeft de vervoerder de aanbevelingen al verwerkt. Het zou gaan om een minimale afwijking van de norm in de techniek. Voor zover hij weet zijn er in Rotterdam geen ongevallen bekend met haperende metrodeuren.

Zijn collega van het GVB laat weten dat de problemen met de beveiliging zich vooral voordeden bij één soort metro: de sneltram. Het bedrijf is daarom al in 2008 begonnen met het vervangen van alle deuren van deze voertuigen. Dat is in april klaar. Bovendien heeft de firma de bestuurders er onlangs op gewezen dat ze goed moeten kijken voordat ze vertrekken. Ook in de toekomst blijft het GVB hen hierop wijzen.

Bron: ANP