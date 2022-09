Dekkingsgraden stijgen: "Geen verhoging pensioenen is moeilijk uitlegbaar"

Door de hogere dekkingsgraad is het volgens Aon moeilijk uit te leggen als daar geen indexatie tegenover staat. "De druk om de aanvullende, met name kleine pensioenen te verhogen, zal groot worden", zegt Frank Driessen van Aon. "Met de torenhoge inflatie is de koopkracht van gepensioneerden een grote zorg."

Ondertussen gaan ouderenorganisaties geld inzamelen om de strijd van Pieter Lakemans Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) tegen de pensioenaanpak van De Nederlandsche Bank (DNB) te steunen. Daarmee willen zij duidelijk krijgen of de jarenlange stilstand van de pensioenen wel gerechtvaardigd was.

Lakeman begon onlangs een juridische procedure tegen metaalpensioenfonds PME. In oktober is daarvan de eerste zitting bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Volgens Lakeman hanteerde PME in zijn jaarverslag over 2021 onder druk van DNB een te lage rekenrente waardoor het resultaat en het eigen vermogen te laag uitvielen. Daardoor zouden deelnemers aan het fonds jaarlijks voor miljarden worden benadeeld.