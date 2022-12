DekaMarkt roept burgers terug vanwege bacterie

DekaMarkt waarschuwt dat de Kwartponder Royaal Mager (houdbaarheidsdatum 19-01-2022) mogelijk listeria bevat . Deze bacterie is vooral voor zwangeren en mensen met een verzwakt immuunsysteem gevaarlijk.

De supermarkt verzoekt klanten de burgers niet te eten. Als zij de kwartponders terugbrengen naar de winkel, krijgen ze hun geld terug. Een kassabon is niet nodig.

Listeria kan een voedselinfectie veroorzaken. Als het vlees niet helemaal doorbakken wordt, zorgt dit mogelijk voor gezondheidsproblemen. Gezonde mensen kunnen de ziekte doorlopen zonder klachten of met lichte griepsymptomen. Bij mensen met een verminderde afweer kan listeria echter zorgen voor bijvoorbeeld bloedvergiftiging of ernstige ontstekingen. Bij zwangeren kan de bacterie zelfs leiden tot een miskraam of vroeggeboorte.