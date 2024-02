Deel jonge vrouwen verkiest natuurlijke anticonceptie boven pil

Een op de zeven vrouwen maakt deze keuze, omdat ze geen hormonen willen gebruiken. Rutgers hield een peiling onder ruim 1600 vrouwen van 18 tot 29 jaar oud die in de afgelopen tijd seks met een man hadden. Het is de eerste keer dat het bureau dit onderzoekt, dus het is niet bekend of de aantallen stijgen of dalen.

Veel vrouwen die bewust geen pil of spiraaltje gebruiken, houden zelf in een agenda of app bij wanneer hun vruchtbare dagen zijn. In die dagen gebruikt de man in sommige gevallen een condoom tijdens de seks. Een kwart van deze vrouwen doet aan periodieke onthouding. Zij hebben even geen seks wanneer ze denken dat er een grote kans is om zwanger te worden.