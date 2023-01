De Verspillingsmeter: Ophef over probleembrug in Tilburg Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

Jaarlijks gaan in Nederland miljoenen euro’s over de balk door mislukte bouwplannen, bizarre subsidies, niet-werkende regels en ondoordachte projecten. De Verspillingsmeter zoekt uit hoeveel geld er in jouw gemeente wordt verspild. In Tilburg is de laatste tijd veel ophef over de brug D’n Ophef. Die brug doet het namelijk vaker niet dan wel.

In 2013 werd de brug feestelijk geopend door de bedenker: kunstenaar John Körmeling uit Eindhoven. Geen onbekende naam. Hij is ook de maker van het draaiende huis op de Hasseltrotonde in Tilburg.

De brug is een moderne ophaalbrug over de Piushaven. Ooit was dat een industriehaven, nu is het omgetoverd tot een hippe plek om te wonen en te recreëren.

Afgebroken bout en wringkrachten

Maar die brug maakt er wel een armzalig zooitje van. Sinds 2018 zijn er problemen mee. Een steeds als iets is gemaakt, gaat er weer wat anders stuk. Zo brak afgelopen zomer een bout in het draaimechanisme af. “Hoe kan dat?”, vraag je je dan als leek af. Nou, de metalen brug had niet genoeg ruimte om uit te zetten.

Ook zouden de wringkrachten bij het openen en sluiten van de brug leiden tot schade. Je zou denken dat de bouwers van de brug dit zelf moeten oplossen, maar het blijkt dat de gemeente steken heeft laten vallen in haar rol als toezichthouder. Daarom valt het allemaal niet onder de garantie.