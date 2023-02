De Test Case sterke koffertest Gisteren • leestijd 2 minuten • 1043 keer bekeken • bewaren

Test Case zou Test Case niet zijn zonder ‘suitcase’-test! We hebben vijf sterke koffers getest. Ze zijn gemaakt van het supersterke polycarbonaat en polypropyleen dat volgens sommige kofferverkopers onverwoestbaar zou zijn. Dat willen we wel eens zien! We gaan op expeditie met de koffers op survivalterrein Experience Island.

We testen de koffers onder steeds extremere omstandigheden. Ons testteam test eerst de wieltjes van de koffers door zo snel mogelijk over onverhard terrein te rollen. ‘So far so good’. Daarna binden ze de koffers vast op een quad om een rondje door het bos te scheuren. De koffers die onderweg van de quad vallen, overrijden zij halverwege de test.

De tussenstand: twee van de koffers hebben de aanslag met een quad niet overleefd. Ze zijn uit elkaar gescheurd en niet meer bruikbaar.

Waterbestendig

De test gaat verder met drie koffers die claimen waterbestendig te zijn. Ook dat onderdeel willen we testen: de drie koffers belanden aan een touwtje in het water en we vissen ze er weer uit. Goed nieuws: alle koffers blijven droog. De tweede keer verzwaren we de koffers met een zandzak waardoor ze dieper in het water komen te liggen. Dit keer lopen twee van de drie koffers vol met water.

De laatste koffer die over is, gooien we van een hoge toren. Zou dit de finale klap zijn? Welnee, deze koffers is de onbetwiste winnaar van de ‘suitcasetest’. Hij doorstaat ook dit laatste testonderdeel. Hij is weliswaar ingedeukt en vies. Maar dat deert niet. Even uitdeuken en schoonmaken en hij kan zeker nog een ronde mee.