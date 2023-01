De Test Case scootmobieltest Vandaag • leestijd 2 minuten • 149 keer bekeken • bewaren

De scootmobiel is nog steeds het gevaarlijkste voertuig in het verkeer. Kassa toonde dat in 2018 al aan, maar sindsdien is er weinig tot niets veranderd. Ondanks de gevaren rijden er nog steeds honderdduizenden mensen op een scootmobiel; de ‘scoot’ geeft hen mobiele vrijheid. Met deze test kijken we of de voordelen van een scootmobiel wel opwegen tegen de gevaren ervan.

Kassa liet indertijd zien dat de scootmobiel, en dan vooral de meest verkochte driewieler, ontzettend instabiel is. Een te scherpe bocht kan al tot omvallen leiden, en wie van de trottoirband afrijdt, moet zijn uiterste best doen om overeind te blijven.

Het remsysteem van de meeste scootmobielen werkt daarnaast totaal anders dan je zou verwachten; je remt niet door de rem in te knijpen, maar juist door het gas los te laten.

Aantal verkeersdoden met scootmobiel neemt toe

In noodsituaties, als menigeen terugvalt op de reflex van knijpen, leidt dit remsysteem vaak tot ongelukken. De gevolgen zijn dramatisch en al jaren op rij neemt het aantal verkeersdoden met de scootmobiel toe.

Een vergelijking met andere vervoersmiddelen is schokkend: een scootmobielrijder is meer dan 5,5 keer zo vaak betrokken bij een dodelijk ongeluk als een motorrijder, ruim 6 keer zo vaak als brom- en snorfietsrijders, 21 keer zo vaak als fietsers en 25 keer zo vaak als voetgangers.

Daarnaast lopen ze vaker ernstige verwondingen op dan andere verkeersdeelnemers. 1

Waarom worden er geen maatregelen getroffen om dit te voorkomen?

Scootmobielrijders zijn over het algemeen oud en kwetsbaar waardoor ongelukken hen dus harder treffen. Ondanks dit gegeven, rijden de meeste scootmobielrijders nog steeds op goedkope scootmobielen die veelal instabiel zijn en werken met dat niet-intuïtieve remsysteem.

Dat heeft alles te maken met het feit dat de meeste scootmobielen geleverd worden als medisch hulpmiddel en betaald worden middels Wmo-gelden (Wet maatschappelijk ondersteuning) die beschikbaar worden gesteld door gemeentes.

Met dat geringe bedrag, gemiddeld 70 euro per maand, zijn alleen de goedkoopste modellen te betalen. Dit zijn dus vrijwel allemaal relatief instabiele driewielers waarvan slechts een enkele een additionele rem heeft.

Te gast bij Scootmobielvereniging De Stokvisrijders

Test Case was te gast bij Scootmobielvereniging De Stokvisrijders in Deventer; een grote vereniging die de veiligheid van scootmobielbestuurders hoog in het vaandel heeft staan. Ze organiseren vrijwel maandelijks tochten waar bestuurders aan mee kunnen doen om hun skills te ontwikkelen, maar ze hebben ook een heuse scootmobielbaan.

Meerdere keren per jaar wordt op deze baan aan beginnende scootmobielrijders geleerd hoe ze met obstakels op de openbare weg moeten omgaan.

De Test Case scootmobiel-veiligheidstest

Test Case deed op deze baan een veiligheidstest met vijf leden van de Stokvisrijders: John, Berlinda, Ali, Eric, Martha en Rob. Ze moesten zo hard als ze durfden, en met inachtneming van hun persoonlijke en materiële veiligheid, over deze testbaan rijden.

Test Case had ook een eigen testrijder meegenomen: Dries Borstlap, winnaar van de Sasol Solar Challenge race in Zuid-Afrika 2022. Hij is gewend aan het rijden op een driewieler want de zonneauto waarmee hij racet, heeft ook drie wielen. Maar op een scootmobiel met drie wielen had hij nog nooit gereden.