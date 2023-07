De slimme deurbel rukt op. Hoe zit het met camerabeelden en privacy? Vandaag • leestijd 3 minuten • 21464 keer bekeken • bewaren

De slimme deurbel is aan een stevige opmars bezig. Bij al meer dan één miljoen Nederlandse huishoudens hangt deze bij de voordeur. Handig als je wilt zien wie er bij je aanbelt. Via een app kun je dat goed in de gaten houden, zelfs als je op dat moment niet thuis bent. Hierbij moet je er wel voor zorgen dat de camerabeelden geen inbreuk maken op de privacy van gefilmde mensen. Waar moet je rekening mee houden?

Wat maakt een deurbel “slim”?

Als je een slimme deurbel installeert, kun je altijd zien wie er heeft aangebeld omdat deze is voorzien van een camera. Bedienen kan op afstand met behulp van een app op je smartphone of tablet. Zo kun je via je mobiele apparaat communiceren met degene die aanbelt en hem of haar zelfs van op afstand binnenlaten. Dus ook als je niet thuis bent. Bovendien kan de bel dienstdoen als bewakingscamera. Want als er beweging is in de buurt van de voordeur, kun je een seintje krijgen op je telefoon. Dit alles bij elkaar verklaart wellicht de groeiende populariteit van dit ‘slimme’ product.

Inmiddels zijn ruim 1,2 miljoen Nederlandse huishoudens in het bezit van een slimme deurbel, blijkt uit de Smart Home Monitor, een marktonderzoek onder 5.000 Nederlanders door Multiscope.

Privacyregels op een rij

Als je een slimme deurbel installeert, waar moet je dan rekening mee houden vanuit het oogpunt van privacy? In principe film je iedereen die in de buurt opduikt van de camera van je slimme deurbel. Van de krantenjongen tot de postbode en het familielid dat op bezoek komt.

Je moet met het filmen en eventueel opnemen van beelden voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De privacyregels zijn als volgt:

- Je mag alleen het privéterrein van je eigen woning filmen met de camera van de slimme deurbel. Dus continu de openbare weg of het terrein van je buren filmen mag niet, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat is de toezichthouder op de bescherming van onze persoonsgegevens.

- Een video-opname van iemand is een ‘persoonsgegeven’ volgens de AVG. Bewaar de beelden die de camera van de slimme deurbel opneemt zo kort mogelijk. Verwijder de beelden zodra je die niet meer nodig heeft. Bijvoorbeeld na 24 uur. Kijk in de instellingen of je de beelden automatisch kunt verwijderen.

- Of sla helemaal geen beelden op, als je geen gedoe met de privacyregels wilt. Met een slimme deurbel kun je ook alleen even live kijken wie er voor de deur staat en die beelden niet opslaan.

- Laat mensen die aan de deur komen weten dat er een camera bij je voordeur hangt. Bijvoorbeeld met een bordje of sticker. Bij een slimme deurbel is de camera niet altijd duidelijk zichtbaar.

- De mensen die je filmt, hebben privacyrechten. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld het recht hebben om de beelden te bekijken die je van hen hebt gemaakt.

- Gemaakte beelden mag je niet online delen, bijvoorbeeld via sociale media. Daar heb je toestemming voor nodig van de mensen die je hebt gefilmd.

- Check voor aankoop of vraag aan de verkoper of de videodeurbel privacy-opties heeft die jou kunnen helpen. Is er een mogelijkheid om geselecteerde vlakken van het camerabeeld zwart te maken, zodat niet de openbare ruimte maar alleen jouw privéterrein in beeld blijft? Is er een optie om de gezichten van voorbijgangers te blurren (onherkenbaar maken)?

- Controleer voor de ingebruikname van de slimme deurbel waar de camerabeelden worden opgeslagen. Bijvoorbeeld in de camera zelf of bij de fabrikant. Fabrikanten moeten zich aan privacyregels houden als ze persoonlijke data willen verwerken.

- Woon je in een huurwoning? Dan kan het zo zijn dat je toestemming moet hebben van de verhuurder voor installatie van de slimme deurbel. De kans is aanwezig dat het ophangen in strijd is met de algemene huurvoorwaarden.

Houdt iemand met een slimme deurbel zich niet aan de privacyregels?

Vermoed je dat iemand die een slimme deurbel heeft zich niet aan de privacyregels houdt met het maken van opnamen? Dan kun je dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De AP kan onderzoeken of diegene zich wel aan de wet heeft gehouden. De persoon van wie je melding doet, kan een telefoontje of een waarschuwingsbrief krijgen. Dit heet een ‘alternatieve interventie.’ Langs deze weg kan de eventuele overtreding worden gestopt.