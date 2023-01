De schadevrije jaren van een auto: In welke gevallen raak je ze kwijt? Vandaag • leestijd 6 minuten • 6557 keer bekeken • bewaren

Als je in het bezit bent van een auto dan is een autoverzekering verplicht. Rijd je netjes rond zonder brokken te maken? Dan bouw je schadevrije jaren op. In ruil daarvoor ontvang je een lagere premie. Hoe werkt de opbouw van schadevrije jaren eigenlijk? In welke gevallen mag de verzekering je opgebouwde aantal verlagen op je polis? En kun je er nog iets tegen doen als het eigenlijk niet jouw schuld is?

De hoogte van de premie die je betaalt, is onder andere afhankelijk van het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd.

Op het moment dat je aanspraak maakt op je verzekering in het geval van schade die jij veroorzaakt hebt of niet op de tegenpartij te verhalen is, heeft dit invloed op de hoogte van je premie en het aantal schadevrije jaren. Hoe werkt dit precies in de praktijk?

Hoe werkt de bonus-malusregeling?

Verzekeraars werken met een zogenaamde bonus-malusregeling. Deze regeling kun je als het ware zien als een trap, waarbij elke trede een bepaald kortingspercentage beslaat. Een trede is niet hetzelfde als een schadevrij jaar en de korting kan per verzekeraar verschillen.

Wat wel vanaf 2016 bij elke verzekeraar hetzelfde is, is de terugval in het aantal jaren bij het claimen van schade. Maak je aanspraak op je verzekering en is het (deels) jouw schuld? Dan daalt het aantal schadevrije jaren met vijf jaar. Dat hebben alle verzekeraars zo met elkaar afgesproken.

De enige uitzondering die daarop geldt, is wanneer je 16 of meer schadevrije jaren hebt. Als je dan schade claimt, val je terug naar 10 schadevrije jaren.

Je kunt ook een negatief aantal schadevrije jaren hebben, maar je kunt hier niet verder in teruglopen dan -5 jaren. Met een negatief aantal schadevrije jaren is het lastiger om een nieuwe autoverzekering af te sluiten.

Zijn de schadevrije jaren persoonsgebonden?

De schadevrije jaren zijn persoonsgebonden. Dit betekent dat ze toebehoren aan de persoon die de verzekering heeft afgesloten en het daarbij behorende verzekerde voertuig. Als iemand anders in jouw auto rijdt, bouwen zij geen schadevrije jaren op. Maken zij schade? Dan ben jij dus degene die daar de dupe van is.

Stel dat jouw (klein)kind een ritje maakt in jouw auto en tegen een paaltje aanrijdt. De schadevrije jaren zijn verbonden aan het voertuig en de verzekering staat op jouw naam. Ondanks dat je de schade niet zelf aan jouw auto hebt toegebracht, ben jij dus wel degene die ervoor opdraait en dus terugvalt in het aantal schadevrije jaren op je naam.

Kan ik mijn schadevrije jaren meenemen of overdragen?

Sinds 2022 is het in sommige gevallen mogelijk om schadevrije jaren over te dragen, bijvoorbeeld in het geval van overlijden, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of een echtscheiding.

Schadevrije jaren overdragen bij relatiebreuk

Je kunt de jaren overdragen als er sprake is van een relatiebreuk. Zo kun je ervoor zorgen dat ook de persoon die veel in een auto reedt, maar geen schadevrije jaren opbouwde omdat de verzekering niet op diens naam stond, toch profiteert van de lagere premie. Om dit te laten regelen moet je een verzoek indienen bij de verzekeraar. Dit gebeurt dus niet automatisch en de verzekeraar bepaalt of ze je verzoek inwilligen.

Leaseauto of schadevrije jaren uit het buitenland

Het is inmiddels ook mogelijk om schadevrije jaren van een leaseauto over te nemen. Je hebt daarvoor een leaseverklaring nodig, waarvoor je kunt informeren bij het betreffende bedrijf waar je de auto gehuurd hebt.

Ook op het moment dat je schadevrije jaren hebt opgebouwd in het buitenland, kun je vaak deze meenemen. Je kunt hiervoor bij de buitenlandse verzekering een verklaring opvragen met daarop het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd. Echter, ook hierbij hangt het van je verzekeraar af of ze je verzoek inwilligen of niet. En sommige verzekeraars nemen bijvoorbeeld maximaal drie jaren mee.

Schadevrije jaren niet eindeloos geldig

Hoe zit het op het moment dat je je autoverzekering opzegt? Wat gebeurt er met de jaren die je hebt opgebouwd?

Op het moment dat je je autoverzekering opzegt, maar wel schadevrije jaren hebt opgebouwd, dan worden deze jaren vastgelegd in een database. Sluit je ergens anders weer een verzekering af, dan neem je deze jaren dus mee.

Let wel op, de schadevrije jaren zijn meestal maar tussen de één en drie jaar geldig. Je kunt in je verzekeringsvoorwaarden vinden hoe jouw verzekeraar hiermee omgaat en hoe ver ze willen terugkijken om het aantal schadevrije jaren vast te stellen.

Aankoop van een tweede auto en het overdragen van schadevrije jaren

Stel, je schaft een tweede auto aan. Met je eerste autoverzekering heb je al 12 schadevrije jaren opgebouwd. Kun je deze dan ook laten gelden voor het tweede voertuig? Helaas is het antwoord daarop: nee, dat kan niet.

Met de tweede auto begin je weer gewoon met nul schadevrije jaren. Wel is het zo dat sommige verzekeraars korting verschaffen voor een tweede auto op basis van je schadevrije jaren. Dat betekent ook dat een terugval in jaren bij de ene auto, geen gevolgen heeft voor de jaren van het andere voertuig.

Wanneer val ik niet terug in schadevrije jaren?

Er is een aantal situaties waarin je wél schade kunt claimen, maar niet achteruitgaat in je schadevrije jaren. Dat geldt in de volgende gevallen:

- Als er een gewonde personen vervoerd is met het voertuig door de gemaakte snelheid schade is ontstaan aan het voertuig.

- Bij schade aan ruiten van het voertuig, ook breken of barsten.

-Bij schade door glasscherven van een gebroken ruit van het voertuig.

- Bij schade door brand, ontploffing, kortsluiting of blikseminslag.

- Bij schade doordat het voertuig is omgewaaid door de storm (minstens windkracht 7).

- Bij schade doordat er iets op of tegen het voertuig valt door een storm.

- Bij schade door hagel, een aardbeving, uitbarsting van een vulkaan of geiser, lawines, stenen die van een berg vallen, een aardverschuiving, een overstroming of vloedgolf.

- Bij schade door een botsing met vogels of loslopende dieren, maar wel alleen als de schade hier rechtstreeks door veroorzaakt is.

- Bij schade doordat er (een deel van) een luchtvaartuig op het voertuig valt, of er valt iets uit een luchtvaartuig op het voertuig.

- Als er in het voertuig is ingebroken of iemand gaat ermee joyriden.

- Als het voertuig gestolen of verduisterd is en in die tijd beschadigd is geraakt.

Er is nog een aantal situaties te bedenken waarin je niet terugvalt in je schadevrije jaren, bijvoorbeeld wanneer je het gehele bedrag dat de verzekeraar betaald heeft in het geval van schade aan hen terugbetaalt. In dit document van het Verbond van Verzekeraars kun je op pagina 8 precies vinden welke voorwaarden hiervoor gelden.

Een situatie waarin je wél terugvalt in schadevrije jaren: niet te verhalen op de tegenpartij

Er zijn situaties te bedenken waarin je schade maakt, terwijl dit eigenlijk niet helemaal jouw schuld is. Op de website van Het KiFiD, het Financiële Klachteninstituut, staat zo’n situatie uitgelegd.

In het voorbeeld rijdt een automobilist bij het verlaten van het parkeerterrein tegen een uitstekende steigerbuis aan op een naastgelegen bouwplaats. Hij loopt daardoor fikse schade op aan de zijkant. De verzekeraar repareert de schade en probeert de schade te verhalen op de tegenpartij.

Na een aantal keer proberen geeft de tegenpartij niet thuis waardoor de automobilist terugvalt in schadevrije jaren en een premieverhoging voor zijn kiezen krijgt. Hij is het er niet mee eens en vindt dat de verzekeraar zich niet had moeten neerleggen bij het verhaal van de tegenpartij en dient een klacht in.

Uiteindelijk wordt beoordeeld dat de verzekeraar genoeg inspanning heeft geleverd om de schade wel op de ander te verhalen. Het is daarom terecht dat de automobilist toch zelf opdraait voor de schade in de vorm van een hogere premie.

Relatief kleine schades kun je beter zelf betalen

Een goede tip is nog om vóór je een schade claimt, je verzekeraar of tussenpersoon altijd uit te laten rekenen wat de gevolgen zijn voor je schadevrije en dus je premie voor de komende 5 jaar. Bij relatief kleine schades of op het moment dat je door de claim in de negatieve schadevrije jaren terechtkomt, loont het meestal om de schade zelf te betalen in plaats van te claimen.