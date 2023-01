De lijmtest: welke soort lijm is het sterkst? Gisteren • leestijd 2 minuten • 109 keer bekeken • bewaren

Lijm wordt meer en meer gebruikt als de beste methode om dingen aan elkaar te krijgen. Er zijn ook steeds meer speciale lijmen voor elke denkbare ondergrond. Of het nou glas, plastic, hout of rubber is, voor elk materiaal is een speciale lijm te vinden. Maar welke lijmsoort is het sterkst?

Vliegtuigen worden tegenwoordig grotendeels met lijm in elkaar gezet. Lassen, boren en schroeven heeft invloed op de sterkte van het basismateriaal. Door de verhitting van lassen wordt het staal minder sterk, en dat geldt ook wanneer je er gaten in boort. Dat is met lijm niet het geval, en dat is een van de redenen waarom er steeds meer gelijmd wordt. Goed lijmen is echter niet zo simpel als het lijkt. Om het maximale uit de lijm te halen is een vetvrij oppervlak vereist. Anders verdwijnt de kracht van de lijm als sneeuw voor de zon.

Proef op de som

Maar hoe sterk is lijm? We nemen de proef op de som met secondelijm. Deze lijmen zijn allemaal gebaseerd op cyanoacrylaat waardoor ze snel een goede hechting hebben. Veel mensen gebruiken de kleine tubes voor kleine klusjes zoals het lijmen van een afgebroken oor aan een koffiekopje, maar wat kan secondelijm nog meer?

De test is simpel: We nemen twee kleine ronde plaatjes en die lijmen we aan elkaar met secondelijm. Aan de plaatjes zit een oog, en daar gaan we een steeds zwaarder object tillen, totdat de plaatjes het niet meer houden. De objecten: koelkast 40kg, wasmachine 65kg, bootje 200kg, kleine auto 820kg, middel auto 1150kg en tot slot een busje van maar liefst 1500kg.

De verlijmde plaatjes hebben een doorsnede van 9 cm. Dus weinig oppervlak, en vervolgens heel veel zware objecten. Hoe sterk de secondelijm met zo’n klein oppervlakte dan al is, heeft iedereen verbaasd…