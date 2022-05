De Jonge wil huurprijs vrije sector reguleren met puntensysteem

Om huurwoningen voor middeninkomens betaalbaarder te maken worden aanvangshuren in het middenhuursegment gereguleerd. Een deel van de woningen die nu in de vrije huursector valt, valt door de plannen van woonminister De Jonge straks onder de gereguleerde middenhuur.

Ook wil de bewindsman de hoge woonlasten van mensen met een laag inkomen aanpakken. Door de hoge huren houden zij soms te weinig geld over om van te leven. Zij dreigen helemaal in de problemen te komen door de hoge inflatie. "Te hoge woonlasten worden aangepakt door huurstijgingen te beperken en door mensen een woning toe te wijzen die bij het inkomen past. Voor mensen met een laag inkomen verlagen we de huren", staat in de plannen.