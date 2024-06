De Buitendienst: Cradle to cradle (3) 07-11-2007 • leestijd 1 minuten • bewaren

Vanaf 1 januari worden alle denkbare verpakkingen duurder. Hoe vervuilender de verpakking, hoe hoger de belasting.

Deze week staat De Buitendienst stil bij de cradle to cradle (wieg tot wieg) filosofie. Dat houdt in dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product.

Radio Kassa is vandaag bij de afvalscheiding in Brugge, België