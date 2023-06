De beste wifi-verbinding in je tuin krijg je met deze simpele tips • Vandaag • leestijd 3 minuten • 8314 keer bekeken • bewaren

Met dit mooie zomerweer zitten veel mensen natuurlijk het liefste buiten. Maar de hele dag niks doen, is niet voor iedereen weggelegd. (Thuis)werken, muziek luisteren, je favoriete serie kijken, whatsappen of nog even de laatste dingentjes op zoeken voor je vakantie is enkel mogelijk met een goed wifisignaal. Dus hoe zorg je voor de beste wifi in je tuin? Je leest het hier.

Check het bereik van je router

De kwaliteit van jouw wifiverbinding is afhankelijk van hoe dicht je in de buurt bent van je router. Je router verzendt het internetsignaal via radiogolven. Deze radiogolven hebben tot een bepaald punt bereik, en hoe dichter je bij de router bent, hoe sterker het signaal is door de radiogolven. Er is ook nog een verschil tussen twee bandbreedtes. Je hebt 2,4GHz en 5GHz. Het 2,4GHz-netwerk is langzamer dan de 5GHz, maar heeft wel een grotere reikwijdte. De 5GHz zorgt dus voor sneller internet, maar wel enkel in de buurt van de router. Het is daarom belangrijk om het bereik van je router te checken, zodat je weet op welke punten je geen bereik meer hebt. Je kan dit testen met apps als Wifi Analyzer of Fritz!App WLAN.

Verwijder mogelijke obstakels door de router te verplaatsen

Zoals net is verteld, werkt het internetsignaal via radiogolven. Deze radiogolven kunnen worden afgezwakt door obstakels die het signaal verminderen. Vooral obstakels gemaakt van glas, metaal en water zijn de grote boosdoeners. Een eenvoudige manier om je wifisignaal te verbeteren is het geven van een nieuwe staplek van de router. Stop je router dus niet weg in de meterkast of ergens in een hoekje maar zet hem op een plek met weinig obstakels om hem heen.

Schaf een tweede router aan

Je kan natuurlijk ook een extra router kopen. Zet deze op een punt dat dicht bij de tuin is, zodat de radiogolven zo ver mogelijk kunnen komen. Op deze manier zit je in je tuin toch nog in de reikwijdte van jouw router, waardoor je wifisignaal krachtiger en sneller zal zijn.

Range extenders & repeaters

Het wifisignaal dat van je router afkomt, kun je ook versterken door een extender of een repeater. Een extender of repeater pakt het wifisignaal uit de lucht en versterkt het vanaf dat punt. Gebruik je een extender of repeater? Doe hem dan in een stopcontact het dichtst bij je buitenmuur, zodat je het wifisignaal daar sterk maakt. Hierdoor zullen de radiogolven verder de tuin in kunnen komen.

Meshnetwerken voor de grotere tuinen

Sommige tuinen zijn echter zo groot dat de extenders en repeaters niet genoeg zijn om een goed wifisignaal te produceren. In dit geval kun je gebruikmaken van een meshnetwerk. Een meshnetwerk gaat je alleen wel iets kosten. Als je een meshnetwerk wilt opzetten dan betaal je voor een standaardkit al snel tussen de 150 en 1000 euro. Maar je krijgt er ook wel wat voor terug. Een meshnetwerk wordt ondersteund door een paar meshrouters die het signaal van de hoofrouter versterken. Het is dus vergelijkbaar met een repeater, enkel kunnen de meshrouters ook met elkaar samenwerken. Hierdoor wordt het bereik geoptimaliseerd, omdat je apparatuur kan schakelen tussen deze verschillende meshrouters.

Mobiele hotspots ben je het flexibelst

Heb je een enorme tuin waar een meshnetwerk niet genoeg is? Of heb je geen tuin en zit je vaak in publieke plekken zoals parken? Dan kun je ook je hotspot gebruiken van je telefoon. De data die je op je telefoon gebruikt, kun je namelijk ook delen met andere apparaten. Wil je verbinding maken met je laptop, zodat je overal aan de slag kunt? Zet dan in je mobiele instellingen de persoonlijke hotspot aan. Verbind je laptop met het netwerk en vul het wachtwoord in dat jij hebt bedacht voor de mobiele hotspot. Je kan nu verbinding maken en gebruikmaken van je mobiele data.