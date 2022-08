Database met persoonsgegevens van politie onnodig groot 25-07-2022 • leestijd 1 minuten • 342 keer bekeken • bewaren

Als je in ooit in contact bent gekomen met de politie, dan sta je in de database. Dat levert meer data op dan de politie nodig heeft. "Dat brengt allerlei risico mee."

De politie houdt van negen miljoen mensen automatisch levensgebeurtenissen als verhuizingen, huwelijken en geboortes bij. Ook slaat ze over al deze mensen privacygevoelige gegevens als nationaliteit, adres en burgerservicenummer op. Over de datahonger leven binnen de organisatie al jarenlang zorgen, blijkt uit een interne memo die in handen is van Trouw. Toch is het systeem nog altijd niet aangepast.

'Het abonnement op personen'

Al in 2015 uitte de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens zorgen over "het abonnement op personen" dat de politie heeft, blijkt uit de memo. Toen was al duidelijk dat de politie van miljoenen mensen automatisch gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP) opvraagt. Iedereen die in het systeem van de politie komt, krijgt een zogeheten afnemersindicatie, wat inhoudt dat de politie automatisch nieuwe informatie over hen krijgt.

"Een afnemersindicatie wordt nooit meer verwijderd, ook al is de persoon overleden", schrijft een strategisch adviseur van de politie, aldus Trouw. Het resultaat: de politie volgt steeds meer mensen, zelfs als het al lang niet meer relevant is voor een zaak.