D66: Laat huurder zelf subsidieaanvraag voor energiebesparende maatregelen doen

Het moet voor particuliere huurders mogelijk worden om zelf subsidie aan te vragen voor woningisolatie en de huurbaas te dwingen om de isolatiewerkzaamheden uit te voeren, vindt D66. De verhuurder mag wel met een alternatief komen of met "zwaarwegende redenen" om de isolatieplannen niet uit te voeren. Het D66-voorstel wordt gesteund door de rest van de coalitie.

Het is de partij een doorn in het oog dat de subsidiepot bedoeld voor isolatie van woningen amper wordt gebruikt. Van de 152 miljoen euro uit de pot van de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen is nog maar 400.000 euro aangewend, aldus Kamerlid Faissal Boulakjar (D66).