D66: Betalingsherinnering van overheid in plaats van direct een boete

Mensen die niet op tijd een rekening van de overheid betalen, zouden daarbovenop niet meteen aanmaningskosten of een boete moeten betalen maar eerst een kosteloze herinnering toegestuurd moeten krijgen. Daarvoor zal D66-Tweede Kamerlid Hind Dekker-Abdulaziz woensdag pleiten tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Maar voor overheden geldt dat nu niet. Zij mogen meteen hogere kosten in rekening brengen. Dat kan variëren van enkele euro's tot een substantieel bedrag. Dekker bereidt een motie voor om dit te wijzigen.

De D66'er komt juist nu met haar voorstel, omdat mensen het in deze tijden financieel moeilijker hebben dan voorheen. "In deze tijd van torenhoge inflatie en forse energiekosten telt voor veel mensen elke euro. Iedereen kan wel eens een rekening vergeten of net iets meer tijd nodig hebben om te betalen.”