Cv-ketel op gas blijft na 2026 toegestaan in appartementen en monumenten

3 mei 2023 - 9:08

Ik behoor in het hele gedoe omtrent het verdien model dat verduurzamen is genoemd tot een nooit benoemde groep nl. die van de al oude gaskachel in combinatie met een geiser. Eind jaren '80 werd door mijn Corporatie CV met een HR ketel in een gelikt praatje aanbevolen en die heb ik toen geweigerd. Het zogenaamde hoge rendement van deze installatie is daarmee in mijn zakken gebleven en niet in de zakken van de uitvoerenden in deze. Installatie zou indertijd geschieden tegen F 60,- huurverhoging en dit zou gecompenseerd worden door lagere energie lasten. Mijn gasrekening is van meet af aan altijd lager gebleven dan die van de buurtgenoten met CV en in de rente over rente formule achter de huurverhoging betaal ik inmiddels € 200,- minder huur in de maand. Vanuit deze ervaring hecht dan ook weinig geloof aan de huidige verkoop praatjes als deze "Momenteel verdient de investering in een warmtepomp zich in gemiddeld zeven jaar terug". Net als het fictieve hoge rendement (HR) van de CV ketel zijn het ook in het verduurzamen alleen de verkopers die er het rendement van beleven.