CPB: Kabinet moet ingrijpen om meer armoede te voorkomen in 2024

Het Centraal Planbureau (CPB) adviseert het kabinet met klem om tijdens Prinsjesdag met concrete maatregel te komen om armoede tegen te gaan. Volgens het CPB zou zo'n 5,7 procent van de totale bevolking en 7 procent van de kinderen zonder extra beleid in armoede komen, omdat lopende regelingen veelal aflopen vanaf 1 januari 2024.

Structureel beleid is nodig

"Ook op de middellange termijn blijft de armoede licht oplopen", aldus het planbureau in de voor het voor de politiek belangrijke economische vooruitzicht. "Om dit tegen te gaan is structureel beleid nodig." Tegelijkertijd moet het kabinet wel geld vinden voor deze maatregelen door te bezuinigen of belastingen te verhogen. Het is volgens het CPB onverstandig om geld voor het beleid te vinden door de staatsschuld, die toch al groeit, verder te laten oplopen.

Huishoudboekje verdient aandacht

Het huishoudboekje van de overheid verdient specifiek aandacht, zegt het CPB: de overheidsfinanciën verslechteren op korte termijn. Het volgen van de begrotingsregels is dus belangrijk, om te voorkomen dat het kabinet straks te weinig buffers heeft om klappen van eventuele crises op te vangen. De afgelopen jaren was niet alleen sprake van hoge rentes, ook bleef veel overheidsgeld op de plank liggen omdat het kabinet het niet uitgegeven kreeg. Het planbureau gaat er in zijn augustusraming vanuit "dat de overheid er steeds beter in zal slagen de geplande uitgaven te realiseren, waardoor het overheidstekort verder toeneemt tot 3,9% in 2028 en de overheidsschuld stijgt".

Ook Nibud trekt aan de bel

"Een zorgwekkende ontwikkeling, die het Nibud al langere tijd ziet", zegt directeur Arjan Vliegenthart van het budgetinstituut. "Er is werk aan de winkel, of het kabinet nu demissionair is of niet'."

Defence for Children verwacht dat zonder ingrijpen in iedere klas twee kinderen zullen opgroeien in armoede. "Voor deze groep kinderen kan dit betekenen dat er onvoldoende geld is voor voedsel, water, kleding of een verwarmd huis", zegt de organisatie op X, voorheen Twitter. "Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen lopen een groter risico om later zelf ook in een soortgelijke situatie terecht te komen. Opgroeien in armoede kan ook leiden tot een groter risico op kindermishandeling." ANP