CoronaCheck-app niet meer te gebruiken voor nieuwe coronabewijzen Vandaag • leestijd 2 minuten • 128 keer bekeken • bewaren

Vanaf zaterdag 1 juli 2023 kun je de CoronaCheck-app niet meer gebruiken voor het aanmaken van nieuwe coronabewijzen. In de app staan alleen nog internationale bewijzen voor eventueel gebruik in het buitenland. In ons land wordt het coronabewijs al ruim een jaar niet meer gebruikt.

Op 1 juli 2023 loopt officieel de Europese verordening af die de uitgifte van het Europese Digitale Coronacertificaat (DCC) mogelijk maakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarom besloten de uitgifte van het internationale digitale coronabewijs DCC via de CoronaCheck-app vanaf juli te beëindigen.

Met het coronabewijs in de CoronaCheck-app kun je als reiziger met een QR-code aantonen dat je gevaccineerd, hersteld of negatief getest bent. Vaccinatie- en herstelbewijzen die voor juli zijn ingeladen in de CoronaCheck-app blijven tot het eind van dit jaar beschikbaar.

Internationaal bewijs nog in app

Twee jaar geleden maakten meer dan 10 miljoen Nederlanders gebruik van de CoronaCheck-app. Het coronabewijs is in ons land al sinds maart 2022 niet meer in gebruik. Daarom zijn Nederlandse bewijzen sindsdien niet meer zichtbaar in de app. Omdat je voor het reizen naar sommige landen nog een coronabewijs nodig hebt, kun je met CoronaCheck nog wel de internationale bewijzen gebruiken.

Optie om te printen loopt af

Wil je de pdf van je internationale coronabewijs op papier? Printen kan nog maar tot en met 30 juni via de link coronacheck.nl/print. Het geprinte bewijs is daarna nog 1 jaar te gebruiken. Nederlandse coronabewijzen die al op papier geprint zijn, hoef je niet meer te gebruiken.

Als er geen coronabewijzen in de CoronaCheck-app staan, zal deze app na 1 juli 2023 niet meer bruikbaar zijn.

In Europa geen coronabewijs nodig, buiten Europa soms

Binnen de Europese Unie heb je in elk geval geen coronabewijs meer nodig als je op reis gaat. Voor landen buiten Europa kunnen andere regels gelden. Landen waar op dit moment nog inreisvoorwaarden gesteld worden, zijn bijvoorbeeld de Filipijnen en Bolivia.

Kijk voor actuele informatie over je bestemming op wijsopreis.nl. Daar zie je ook of je nog een coronabewijs nodig hebt. De weinige landen die nog vragen om een vaccinatiebewijs accepteren vaak ook andere vormen dan het internationale coronabewijs.

Vaccinatiegegevens inzien?

Wil je nu of na 1 juli 2023 inzage in jouw vaccinatiegegevens? Dan kun je deze bekijken via MijnRIVM/vaccinaties. Die gegevens zijn echter niet als vaccinatiebewijs te gebruiken.

Op zoek naar meer info over het coronabewijs of de CoronaCheck-app? Kijk op coronacheck.nl.