Controleer je recht op toeslagen over 2023 en loop geen geld mis

Eén op de tien mensen vraagt een toeslag niet aan terwijl ze er wél recht op hebben. Soms weten mensen niet eens dat ze er recht op hebben. Het gevolg daarvan is dat men geld laat liggen. Sommige toeslagen – zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget – zijn óók achteraf aan te vragen. Het loont de moeite om dit nog eens te controleren als je dit niet hebt gedaan. Sommige toeslagen over 2023 kun je uiterlijk 1 september 2024 nog aanvragen als inderdaad blijkt dat je er recht op hebt.

Toeslagen zijn bedoeld om mensen financieel te helpen, oftewel een steuntje in de rug. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een financiële bijdrage aan een deel van de zorgkosten of de kosten voor de huur, maar kan ook gaan om een bijdrage aan de zorg voor je kind.

Uit recent onderzoek van kennis- en adviescentrum Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) blijkt dat één op de drie huishoudens moeite heeft om rond te komen. Juist deze groep doet er verstandig aan om te controleren of ze recht hebben op toeslagen en deze aan te vragen als daar inderdaad sprake van is.

Eén op de tien mensen heeft namelijk wél recht op een toeslag, maar vraagt deze niet aan. Deze mensen lopen geld mis, en daarom doet de Dienst Toeslagen van het Ministerie van Financiën nog een oproep om mensen hieraan te herinneren.

Welke toeslagen kun je met terugwerkende kracht aanvragen?

Er zijn verschillende toeslagen. Voor toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget geldt dat je ze óók met terugwerkende kracht kunt aanvragen. Deze toeslagen kunnen tot 1 september van het huidige jaar nog met terugwerkende kracht worden aangevraagd voor het vorige jaar.

Toeslagen aanvragen over de jaren daarvoor kan alléén "als u of uw toeslagpartner uitstel heeft voor de aangifte inkomstenbelasting. Voor huurtoeslag geldt dit ook als een medebewoner uitstel heeft". In dat geval kunnen toeslagen worden aangevraagd tot de datum waarop het uitstel afloopt. Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag geldt een afwijkende aanvraagtermijn van maximaal drie maanden terugwerkende kracht.

Concreet betekent dit het volgende voor de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Had je in het jaar 2023 op basis van jouw financiële situatie recht op één (of meer) van deze toeslag(en)? En heb je dat niet eerder aangevraagd? Dan heb je tot 1 september 2024 de tijd om dat alsnog te doen.

Hoe weet je of je recht hebt op één (of meer) van deze toeslag(en)?

Je begint met het maken van een proefberekening. Op basis daarvan kun je besluiten of je een definitieve aanvraag doet via Mijn toeslagen.

Een proefberekening maken voor de zorgtoeslag, de huurtoeslag en/of het kindgebonden budget over 2023 kan op de website van de Belastingdienst. Het voordeel aan een berekening maken over 2023 is dat je inmiddels precies weet hoe jouw financiële situatie er vorig jaar uitzag. Daardoor neem de kans op fouten af en is de kans klein dat je te veel of juist te weinig toeslag krijgt.

Het maken van een proefberekening is vrijblijvend, maar het is wél jouw verantwoordelijkheid om de juiste gegevens in te vullen. Je krijgt geen toeslag na het invullen van een proefberekening, de toeslag moet je zelf aanvragen via Mijn toeslagen.

Waar vraag je de toeslag(en) aan waar je recht op hebt?

Blijkt uit de proefberekening dat je recht hebt op zorgtoeslag, huurtoeslag en/of kindgebonden budget over het jaar 2023? Dan kun je deze toeslagen uiterlijk 1 september 2024 nog aanvragen via Mijn toeslagen.

Je vraagt iedere toeslag apart aan.

Waar moet je rekening mee houden?

Als jij met terugwerkende kracht een toeslag aanvraagt over 2023, krijg je deze toeslag óók in 2024. Het is dan ook sterk aan te raden om bij het doen van de aanvraag over 2023 gelijk even jouw gegevens van 2024 te controleren.

Is er dit jaar bijvoorbeeld iets veranderd in jouw financiële situatie? Ben je meer geld gaan verdienen? Is het aantal uren kinderopvang veranderd? Of ben je verhuisd en is je maandelijkse huurprijs veranderd? Dan moet je dat gelijk doorgeven en aanpassen in Mijn toeslagen.

Hulp is telefonisch en online beschikbaar

Het kan dat mensen er zelf niet uitkomen. Bijvoorbeeld omdat ze digitaal niet voldoende vaardig of zelfredzaam zijn, of omdat ze moeite hebben met lezen en schrijven. Is dat het geval? Dan zijn er verschillende mogelijkheden voor ondersteuning.

Wie hulp nodig heeft bij het aanvragen van een toeslag, kan onder meer terecht bij toeslagenservicepunten. Dit wordt verzorgd door maatschappelijke dienstverleners zoals welzijnsorganisaties, sociaal raadslieden en buurtteams. In bibliotheken hebben ze vaak een (inloop)spreekuur. Daarnaast zijn in bibliotheken ook informatiepunten digitale overheid waar mensen met vragen terecht kunnen.

Meer informatie over alle hulpmogelijkheden staat op de website van de Belastingdienst. Het is ook mogelijk om de BelastingTelefoon te bellen op telefoonnummer 0800 - 0543. De BelastingTelefoon is gratis.