Contant geld opnemen zonder bankpas? Zo werkt dat bij ABN AMRO en ING

Klanten van ING kunnen voortaan contant geld opnemen zonder bankpas. En ook ABN AMRO biedt klanten deze mogelijkheid. De wijze waarop verschilt echter per bank. Hoe werkt dat precies? Is er een opnamelimiet? Bij welke geldautomaten kan dat? En waar moet je verder nog rekening mee houden? In dit artikel leggen we het uit.

Aanleiding voor dit artikel vormt een nieuwtje van ING. Met de zogenaamde ING cashcode kun je geld opnemen zonder betaalpas, zo stelt de bank.

Hoe werkt geld opnemen met de ING cashcode?

Veel mensen die contant geld gebruiken, zijn eraan gewend dat dat met behulp van een bankpas gaat. Met de ING cashcode hoeft dat niet meer, althans, zolang het relatief geringe bedragen betreft. De limiet is vooralsnog ingesteld op 100 euro per dag. Goed om te weten: je kunt op deze wijze alléén geld opnemen bij de gele Geldmaat-automaten.

Je kunt de cashcode opvragen in je ING Mobiel Bankieren-app. Open de app, selecteer de optie Service, ga door naar Je Rekening en kies vervolgens Cash met een code. Volg de stappen op je telefoonscherm en na voltooiing krijg je je unieke cashcode.

Deze code is voor éénmalig gebruik en blijft maximaal 1 uur geldig. Na het aanvragen van de code heb je dus een uur de tijd om naar een Geldmaat te gaan, anders komt je code te vervallen en moet je een nieuwe aanvragen.

Eenmaal bij de Geldmaat kies je op het startscherm de optie Zonder Betaalpas. Daarna kies je ING code en vul je je unieke code in op de geldautomaat. Volg daarna de rest van de instructies op het scherm en je geld komt na afloop uit de automaat.

Voor wie is de ING cashcode bedoeld?

Het klinkt wellicht een beetje omslachtig of zelfs ronduit overbodig, want de meeste mensen hebben een bankpas in hun portemonnee zitten en hebben deze vrijwel altijd op zak. Toch zijn er mensen voor wie mobiel betalen al zo ingeburgerd is dat ze eigenlijk geen bankpas meer gebruiken. Mocht een oude bankpas zijn komen te vervallen, dan bestaat de mogelijkheid dat ze geen nieuwe hebben aangevraagd, puur omdat het gebruik van een fysieke bankpas niet meer in hun systeem zit.

Ook als jij je bankpas kwijt bent en je een paar dagen zonder zit in afwachting van een vervangend exemplaar, kan de cashcode tijdelijk uitkomst bieden. Zo kun je in ieder geval een klein geldbedrag opnemen voor onder meer boodschappen of een bezoekje aan de markt, zodat je in ieder geval in je eerste levensbehoeften kunt voorzien als je even zonder bankpas zit.

Voorwaarde is wél dat je 18 jaar of ouder bent. Voor minderjarigen is de cashcode niet beschikbaar.

Moet je nog ergens rekening mee houden?

Op het moment van schrijven is dit nog puur hypothetisch, maar het zou kunnen dat de cashcode wordt misbruikt in een variant van WhatsAppfraude. Zo is het in theorie mogelijk dat kwaadwillenden zich via WhatsApp voordoen als een familielid of bekende met een hulpvraag, de oplichtingstruc waar vrijwel heel Nederland onderhand wel van op de hoogte is.

In een eventuele nieuwe variant zouden oplichters kunnen proberen om deze code in handen te krijgen. Denk dan aan een scenario waarin je een bericht krijgt als "Ik sta in de supermarkt en kan mijn boodschappen niet afrekenen, kun jij het héél misschien even voorschieten door een cashcode aan te maken en deze door te geven?". Wie jouw cashcode heeft, kan op die manier een bedrag tot 100 euro opnemen. Toch niet helemaal de bedoeling.

Op de vraag of je de ING cashcode kunt doorgeven aan een ander, antwoordt de bank dan ook als volgt: "Nee, dit is niet toegestaan. Net als de pincode, dient de ING cashcode geheim gehouden te worden. De ING cashcode is een persoonlijke code."

Hoe werkt geld opnemen zonder betaalpas bij ABN AMRO?

ING is niet de enige bank die klanten de optie biedt om contant geld op te nemen zonder betaalpas, klanten van ABN AMRO kunnen dit ook. Al werkt het bij ABN AMRO nét iets anders, en wel via een QR-code.

Net als bij ING kunnen ook klanten van ABN AMRO alléén geld opnemen zonder betaalpas bij een Geldmaat. Voor rekeninghouders van ABN AMRO geldt een minimumleeftijd van 16 jaar én ABN AMRO hanteert een hogere opnamelimiet, namelijk 500 euro per dag. Als je ooit een lagere paslimiet hebt ingesteld, geldt de lagere limiet als maximum.

Bij de Geldmaat kiezen klanten van ABN AMRO voor de optie Zonder betaalpas en dan nógmaals de optie Zonder betaalpas. Vervolgens verschijnt er een QR-code op het scherm van de geldautomaat. Deze kun je met de ABN AMRO-app scannen.

Daarop verschijnt het scherm Opnemen zonder betaalpas op je telefoonscherm. Kies voor Doorgaan, log in de ABN AMRO-app in met je identificatiecode, en selecteer de rekening waarvan je het geld wilt opnemen. Kies vervolgens het bedrag dat je contant wilt opnemen en klik op Bevestigen en doorgaan. Tik vervolgens op Geld opnemen, en bevestig deze opname door opnieuw in te loggen in de ABN AMRO-app.

Bij ABN AMRO staat de optie om geld op te nemen zonder betaalpas standaard ingeschakeld. Het is niet mogelijk om dit te activeren, en het is ook niet mogelijk om deze functie zelf te deactiveren. ABN AMRO raadt klanten in beginsel aan om de functie simpelweg niet te gebruiken, mochten ze het niet op prijs stellen. Wél kunnen klanten die het écht niet willen contact opnemen met de bank om de functie op afstand uit te laten schakelen.

