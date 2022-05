Contant afrekenen wordt iets minder vaak gedaan

Nederlanders trokken in 2021 iets minder vaak de portemonnee om contant te betalen. De daling komt deels door de lockdowns vanwege corona. In plaats van afrekenen met cash geld wordt steeds vaker contactloos betaald met de pinpas, smartwatch of een andere wearable. Dat concluderen De Nederlandsche Bank en de Betaalvereniging Nederland na onderzoek.