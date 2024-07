Contactloos betalen met iPhone ook zonder Apple Pay, dankzij EU

Apple Pay was de enige ‘mobiele portemonnee’ die gebruik kon maken van de NFC-chip in iPhones. Door middel van deze chip kun je in winkels contactloos betalen met je telefoon. Apple weigerde tot nu toe de techniek voor contactloze betalingen beschikbaar te stellen voor concurrerende ontwikkelaars van mobiele portemonnees. Dat is in strijd met de Europese regels.