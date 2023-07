Consumentenbond: winkeliers misleiden consument met adviesprijzen

10 jul. 2023 - 17:17

Ik vraag me af waarom politiek Den Haag en de Consumentenbond niet of nauwelijks reageert op de deze wanpraktijken en dat er geen maatregelen nemen? Het is te belachelijk voor woorden dat een pak toiletpapier bijna 10 euro kost! Het is een vd eerste levensbehoeften mbt hygiene!!! Voorheen kostte het het tussen de 4 en 5 euro voor 20 rollen 4-laags!! NU kost het 9,00 euro voor 16 rollen en slechts 2 laags!!!! Je hebt er meer van nodig om je kont af te vegen bovendien wordt de diameter van de rollen steeds groter, we worden aan alle kanten belazerd!!! Dit onder toeziend oog van de heel Nederland!!! Niemand doet wat, "ja alles wordt duurder", hoor je steeds zeggen, maar er gebeurt geen moer!!! Hoe moet de minima met een paar kinderen rondkomen als ze alleen al per maand 100 euro aan toiletpapier kwijt zijn?? Misleidende reclames daar erger ik me ook dood aan en die "per ongeluk express" verkeerde-, hogere bedragen op je kassabon!! Mensen vraag altijd je bon en kijk deze na!! Heus je bespaart een hoop geld!! Kaas 2 halen, 1 betalen, nou bullshit! ze hebben de prijzen eerst flink verhoogd en zo is het me veel producten!!! Een stuk kaas van kleine 400 gram kostte 10,- euro!!! Pure belazerij!! Vraag me af of de nieuwe politieke leden hier wat aan doen??

1 Reactie