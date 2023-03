Consumentenbond wil persoonsgegevens kinderen beter beschermd zien 08-04-2021 • leestijd 1 minuten • 126 keer bekeken • bewaren

De bescherming van de gegevens van kinderen moet strenger vastgelegd worden in de AVG. Daarvoor pleit de Consumentenbond, dat donderdag een onderzoeksrapport aanbood aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Volgens de bond is de AVG niet goed toegespitst op kinderen. In de wet staat dat platforms "specifieke bescherming" moeten geven. Hoe ze dat moeten doen is onduidelijk.

'Extra regels nodig'

In twee artikelen staat iets over het beschermen van kinderen. "Volstrekt onvoldoende", vindt directeur Sandra Molenaar. "De ouderlijke toestemming is meestal eenvoudig te omzeilen. Bovendien kun je van kinderen niet verwachten dat ze kunnen overzien wat de gevolgen zijn van hun toestemming voor het verzamelen van hun gegevens."

"Wat ons betreft zouden van kinderen helemaal geen marketingprofielen gemaakt mogen worden. Daarom zijn extra regels nodig. En daar moeten het Europese samenwerkingsverband van toezichthouders (de EDPB) en de AP voor zorgen."