Consumentenbond: "Wat als fabrikant van slimme apparaten failliet gaat?"

8 jan. 2024 - 20:35

Mensen praten in dit geval over slimme apparaten, maar in mijn ogen bestaan slimme apparaten helemaal niet. Waar wij het eigenlijk over hebben zijn eventueel handige apparaten, maar slim, nee. Elk zogenaamd slim apparaat dient op één of andere manier bedient te worden. Een apparaat doet niets uit zichzelf want anders zouden wij auto’s hebben zonder chauffeur, vliegtuigen zonder piloten en schepen zonder kapiteins. U gaat mij niet wijsmaken dat een fiets van Van Moof Slim is. Er wordt gepraat over Artificial Intelligence, bel eens met bijvoorbeeld een energieleverancier of met een verzekeraar die werken met een Chatbot. Het is totaal lachwekkend.. dus slim…..nee, slimme apparaten bestaan niet. Ik kan nog steeds niet tegen mijn fornuis zeggen, maak eens een lekkere macaroni klaar zonder dat ik daar iets voor hoef te doen. Nogmaals slimme apparaten zijn er niet, wel handige die het regelmatig laten “ afweten”.