Consumentenbond waarschuwt: shop niet bij Femmeboutique.nl

Een deel van de aangiftes is volgens de Consumentenbond later ingetrokken omdat de bestellingen alsnog zijn geleverd of het geld werd teruggestort. In korte tijd zijn er volgens de bond 155 klachten binnengekomen van klanten over die webwinkel. "Daarnaast lukt het hun niet om contact te krijgen met de webwinkel. Ook de Consumentenbond kreeg geen contact. Op een oproep op sociale media reageert Femmeboutique ook niet", aldus de Consumentenbond.