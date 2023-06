Consumentenbond: voorwaarden zorgverzekering te onduidelijk, minister moet ingrijpen • Vandaag • leestijd 2 minuten • 852 keer bekeken • bewaren

De voorwaarden van zorgverzekeringen zijn zo onduidelijk, dat minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) moet ingrijpen. Dat schrijft de Consumentenbond vandaag in een brief aan de minister. "Consumenten zijn beter geïnformeerd bij het kopen van een stofzuiger dan bij het afsluiten van een zorgverzekering", zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.

Volgens de belangenorganisatie tasten consumenten al jaren in het duister. In het overstapseizoen is ieder najaar weer onduidelijk welke zorgverlener een contract heeft met een zorgverzekeraar. Ook de voorwaarden die van toepassing zijn, zijn niet duidelijk. "Consumenten moeten over voldoende informatie beschikken om een goede keuze te kunnen maken tussen zorgverzekeringen", vindt Molenaar.

"Mensen met kleine beurs gedupeerd"

De Consumentenbond vindt daarnaast dat zorgverzekeraars veel meer invulling moeten geven aan hun wettelijke plicht om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Molenaar: "Het selecteren van zorgaanbieders is vooral gericht op kosten en niet of nauwelijks op kwaliteit. Dat dupeert met name mensen met een kleine beurs en kwetsbare consumenten en is in strijd met het fundament van de Zorgverzekeringswet: de solidariteit. Net als het feit dat zorgverzekeraars zich bij de werving van klanten systematisch op gezondere consumenten richten, omdat die financieel aantrekkelijker zijn. Terwijl er een verbod is op risicoselectie. Ook dit wordt in de praktijk gedoogd."

Kamer debatteert volgende week over knelpunten

"We doen een ultiem beroep op de minister om in te grijpen", zegt directeur Molenaar van de Consumentenbond. "Hij is eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van ons zorgstelsel."

Volgende week woensdag debatteert de Tweede Kamer met minister Kuipers over knelpunten in de zorg.

Ook kritiek van Patiëntenfederatie

Eerder deze week trok de Patiëntenfederatie al aan de bel, omdat veel patiënten niet goed door hebben dat ze soms zelf opdraaien voor zorgnota's. De belangenvereniging van patiënten vindt ook dat de informatie vanuit verzekeraars en zorgaanbieders richting patiënten over welke zorg in welke polis vergoed wordt veel beter kan.