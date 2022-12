Consumentenbond: tornen aan vergoeding GGZ- en wijkzorg gaat tegen Zorgverzekeringswet in

5 dec. 2022 - 12:58

We gaan echt Amerikaanse toestanden hier krijgen, de zorg wordt laagje voor laagje afgepakt en dit allemaal voor de bonussen en toezeggingen bij de sollicitaties van CEO's. Geef ons onze vroegere zorg terug en hou op met "dit systeem is goedkoper voor ons allemaal" dit is een van de allergrootste leugens van de vorige eeuw. Wij burgers weten intussen wel beter, we kunnen verrekken over de ruggen van de farmacie en de directies van de zorgverzekeringen. Bedankt, hoor dat het zo slecht is geworden en daar komt nog bij, wij betalen steeds meer en we moeten steeds meer bijdragen, maar het personeel onder die noemers krijgen er niets bij, zoals de verpleging enz. Dus mijn opvatting hierover is dat er alleen maar gekeken wordt naar hoe ze meer in eigen zak kunnen steken, en dit is nu net het systeem van Amerika, stelletje bloedzuigers die niet willen delen.