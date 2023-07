Consumentenbond: Terugleververgoeding voor zonnepanelen vaak onterecht

14 jul. 2023 - 10:49

Geweldig dat we geld krijgen voor de terug levering van de energie van de zonnepanelen maar dat was 8 jaar geleden nooit de reden om ze te plaatsen. En als je niet meer plaatst dan voor je gezin nodig te hebben is het ook geen issue .Het is nooit de bedoeling geweest dat je daar mee ging verdienen. Dat doe je alleen door minder energie te gebruiken dan nodig