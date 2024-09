Consumentenbond: "Supermarkten misleiden klanten met nepaanbiedingen"

Supermarkten gaan geregeld in de fout met aanbiedingen, meldt de Consumentenbond na onderzoek. “Supermarkten strooien met niet-bestaande, achterhaalde of twijfelachtige prijsverlagingen. Daarmee zetten ze consumenten op het verkeerde been”, aldus directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond.

Voor het onderzoek zijn door de bond honderden prijsverlagingen op de websites en in de filialen van supermarkten onderzocht. Met name Aldi, Dirk en Jumbo passen "misleidende trucs" toe om klanten te laten geloven dat producten blijvend goedkoper zijn geworden, stelt de Consumentenbond.

Bij een aantal ‘aanbiedingen’ was de prijs hetzelfde gebleven of juist gestegen. Zo adverteerde Jumbo met een bakje boter dat ‘blijvend in prijs verlaagd’ zou zijn. Terwijl de prijs van dat pakje in vijf maanden tijd juist bijna een kwart was gestegen: van 1,80 euro naar 2,18 euro.