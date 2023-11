Consumentenbond stapt naar NZa: zorgcontracten niet op tijd rond

Zodra de zorgverzekeraars hun premies en voorwaarden bekendmaken, kunnen consumenten verzekeringen op basis daarvan met elkaar kunnen vergelijken. Wat echter ontbreekt is duidelijkheid over contracten met ziekenhuizen en andere zorgverleners. "Voor ons is de maat vol", zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. "Want hoe kun je een passende zorgverzekering kiezen als essentiële informatie ontbreekt? Daarom dienen we nu een handhavingsverzoek in. Dat betekent dat we de NZa vragen om in te grijpen. En als dat niet tot een oplossing leidt, schromen we niet om andere juridische maatregelen te treffen."