Consumentenbond stapt misschien naar Europees Hof over compensatie spaartaks

Het kabinet verschuilt zich achter bureaucratische regeltjes om meer dan een miljoen spaarders niet te hoeven compenseren voor te veel betaalde belasting. Het is de vraag of die opstelling standhoudt bij de rechter. Dat zegt Jurgen de Vries, voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers, tegenover De Telegraaf. De Consumentenbond overweegt om naar het Europese Hof te stappen als compensatie er niet komt.

Eind december 2021 werd door de Hoge Raad geoordeeld dat de vermogensbelasting in box 3 in strijd is met het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Zowel spaarders als beleggers betaalden allebei belasting over hetzelfde rendement, en spaarders kregen nauwelijks rente en betaalden meer belasting dan ze aan rente-inkomsten ontvingen.