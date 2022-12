Consumentenbond: Spoofing-slachtoffers ING gecompenseerd, ABN nog niet 18-02-2021 • leestijd 3 minuten • 329 keer bekeken • bewaren

ING heeft al zijn klanten die het slachtoffer zijn geworden van spoofing nu gecompenseerd, laat de bank weten aan de Consumentenbond. Hiermee is de bond blij. Alleen ABN AMRO heeft een groot aantal spoofing gedupeerden nog steeds niet gecompenseerd. Daarom roept de bond de bank op om haast te maken.

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, zag dat de meeste spoofing-slachtoffers vielen bij de ING. Daarom is het volgens haar ook goed dat deze mensen nu zo snel geholpen zijn. Over ABN AMRO is de bond niet tevreden. "Ook daar vielen veel spoofing-slachtoffers, maar tot nu toe heeft iets meer dan een kwart van hen hun geld terug. Als wij vragen waarom het zo lang duurt, dan schermt de ABN met zorgvuldigheid en administratieve processen. Maar als het bij ING snel kan, moet dat ook bij ABN kunnen", aldus Molenaar.

Werking spoofing

Honderden consumenten raakten door spoofing vele tienduizenden euro's kwijt. Dat liet ook Kassa meermaals zien. De consumenten werden veelal gebeld door een nummer dat van de bank leek te zien. In werkelijkheid zaten criminelen achter dit nummer. De criminelen deden zich voor als medewerkers van een bank en gaven aan dat er verdachte activiteiten waren gezien op de rekening van de klant. De oplichters stelden dat klanten hun spaargeld veilig konden stellen door het tijdelijk over te zetten naar een 'kluisrekening'. En zo geschiedde het kwaad en waren gedupeerden hun geld kwijt.

Rabobank vergoedde schade als eerste

Eerst vergoedde alleen de Rabobank de schade, uit coulance. Andere banken gaven aan dat ze vonden dat ze niet hoefden te compenseren, omdat hun klant zelf het geld over had gemaakt. De bank is dan, volgens de wet, niet aansprakelijk. Daarom trokken onder andere Kassa en de Consumentenbond aan de bel. Vervolgens besloot minister Hoekstra (Financiën) dat banken slachtoffers van spoofing toch moeten compenseren, uit 'coulance' en onder voorwaarde dat er aantoonbaar sprake is geweest van identiteitsfraude. Ook moet de gedupeerde wel aangifte hebben gedaan om gecompenseerd te worden. De regeling van Hoekstra is met terugwerkende kracht geldig, vanaf 1 januari 2020.

Huidige coulanceregelingen spoofing te vrijblijvend

De Consumentenbond vindt echter dat de huidige coulanceregelingen te vrijblijvend zijn. Het uitgangspunt moet volgens de bond zijn: vergoeden, tenzij. Dat betekent dat een slachtoffer altijd wordt gecompenseerd, tenzij het slachtoffer iets te verwijten valt. De bond vindt dat desnoods de wet hiervoor moet worden aangepast om dit mogelijk te maken. Daarom gaat de bond in gesprek met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Reactie ABN AMRO

ABN AMRO reageert het volgende naar aanleiding van het bericht van de Consumentenbond: "Wij zijn hard bezig om alle spoofing slachtoffers te helpen en we maken hierop goede voortgang. Klanten reageren positief en sturen zelfs regelmatig bedankbrieven en ansichtkaarten. Wel willen wij de dossiers goed op orde hebben voordat we tot coulance betaling overgaan. De huidige stand van zaken is als volgt: Alle klanten waarvan bij ABN AMRO bekend is dat ze slachtoffer zijn van spoofing zijn gebeld en hebben een brief ontvangen of zijn inmiddels betaald. 70% van de klanten heeft een voorstel ontvangen, waarin het aanbod voor de coulance wordt gedaan. De verwachting is dat we voor eind februari 70% van de klanten die in aanmerking komen hebben vergoed. Voor eind maart verwachten we alle spoofingzaken van vorig jaar te hebben afgehandeld."

Bron: de Consumentenbond