theme-icon Klimaatverandering

Consumentenbond sleept Volkswagen voor de rechter vanwege sjoemeldiesels

De Consumentenbond, in samenwerking met Stichting Volkswagen Group Diesel Efficiency (VGDES), sleept Volkswagen AG opnieuw voor de rechter vanwege vermeende 'sjoemeldiesels'. Consumenten die op basis van verkeerde en misleidende informatie Volkswagens hebben gekocht zijn misleid en moeten worden gecompenseerd.

De organisaties vragen de rechter om een schadevergoeding vast te stellen voor een consument die in 2011 bewust een Volkswagen Polo Blue Motion diesel aanschafte vanwege zijn 'schone karakter'. In de verkoopfolders werd de wagen destijds geprezen om "zijn enorme zuinigheid, milieuvriendelijke technologie en aangename dynamiek". Maar later bleek dit volgens de Consumentenbond helemaal niet te kloppen.

Boven de toegestane uitstootnorm

"De Polo bleek helemaal niet schoon. Hij bleek zelfs de toegestane uitstootnorm ruim te overschrijden. Maar door manipulatiesoftware was hij door de toelatingstests gekomen. De klant is heel bewust om de tuin geleid", zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. Dick Bouma, de voorzitter van VGDES, laat weten dat de inzet bij de zaak terugbetaling van het aankoopbedrag is minus de huidige inruilwaarde. "In dit geval 17.290 min 2000 euro. Meneer moet dus 15.290 euro terugkrijgen."

Het dieselschandaal kwam in 2015 aan het licht bij Volkswagen. Dat concern gaf toen toe op grote schaal emissietesten te hebben gemanipuleerd met sjoemelsoftware, waardoor dieselwagens schoner leken dan ze in werkelijkheid waren. Later werd duidelijk dat ook bij andere autoconcerns sjoemelsoftware is gebruikt.

Proefprocedure

Deze Polo-zaak is een van de vier proefprocedures waarin de Consumentenbond en VGDES schadevergoeding eisen. "Ons doel is dat Volkswagen inziet dat het Nederlandse consumenten echt moet compenseren en naar aanleiding van de uitkomst van die procedures met ons in gesprek gaat over een regeling", aldus Molenaar.

Consumenten die in de periode 2009-2016 een Volkswagen-, Audi-, Skoda- of Seat-diesel reden (allen onderdeel van Volkswagen AG) kunnen zich melden bij Consumentenbond Claimservice.