Consumentenbond opent meldpunt voor onnodige prijsstijgingen

De Consumentenbond heeft een meldpunt geopend voor klachten over bedrijven die de huidige economische situatie misbruiken om er zelf beter van te worden. Hiermee wil de bond zicht krijgen op overtredingen zoals buitensporige, stiekeme of onnodige prijsstijgingen en andere misdragingen die de consument benadeelt.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Tegelijkertijd zien we dat sommige bedrijven hun kans grijpen om over de rug van consumenten die het toch al zwaar hebben hun winsten te vergroten. Dat moet anders. Eerlijker en socialer.”

“Eneco maakte het helemaal bont door de terugleververgoeding binnen vaste contracten voor zonne-energie fors te verlagen. Dat is was tegen de regels. Juist in onzekere tijden is het belangrijk dat consumenten erop kunnen rekenen dat bedrijven zich aan de regels houden.”