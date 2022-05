Consumentenbond: Mager rundergehakt bevat soms meer vet dan shoarma

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond vindt dat mensen op het verkeerde been worden gezet met de term ‘(extra) mager’ als het nog vetter blijkt te zijn dan shoarmavlees op spareribs. “En het is hartstikke ongezond, want vet in gehakt is dierlijk en daarom voor een groot deel verzadigd. Dat verhoogt het ongunstige cholesterol in je bloed en dat is ongezond voor je hart en bloedvaten.”