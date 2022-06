Consumentenbond: lootboxes in videogames moeten op de schop Vandaag • leestijd 3 minuten • 608 keer bekeken • bewaren

Als het aan de Consumentenbond en negentien andere Europese consumentenorganisaties ligt moeten videogamebedrijven een stuk transparanter over hun lootboxes zijn. De organisaties vinden de lootboxes manipulatief en de marketing te agressief. Bovendien zijn gamemakers niet eerlijk over de winkansen.

Lootboxes zijn virtuele ‘schatkisten’ in videogames waarvan de inhoud onbekend is. Tegen een betaling wordt de kist geopend en krijgt de speler de inhoud. Soms zit er wat van in-game waarde in, soms niet.

De Norwegian Consumer Counsil, de Noorse Consumentenbond, publiceerde eerder dit jaar een onderzoek over lootboxes. Hierin staat hoe spelmakers met psychologische trucs spelers verleiden om lootboxes te kopen. Met bijvoorbeeld aflopende timers die het gevoel geven dat de gamers de voordelen mislopen en het rooskleuriger voorspiegelen van winkansen dan eigenlijk echt zo is.

Preventief

Videogamebedrijven lijken niet te wachten op de uitkomst van de oproep. Gamebedrijf Blizzard zegt nu al hun nieuwste game Diablo Immortal niet uit te brengen in Nederland en België vanwege de onduidelijke wetgeving met betrekking tot lootboxes hier.

"Dit houdt verband met de huidige exploitatievoorwaarden voor games in die landen", geeft Blizzard als reden op tegen Tweakers. Verder inhoudelijk commentaar daarop wil de communicatiemanager niet geven. Ook wij krijgen met Kassa geen gehoor.

“Dat je een spel niet uitbrengt in een land in plaats van kijken wat er mis is en dat probeert op te lossen vind ik kwalijk”, zegt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. “Maar ik denk dat ze van de koude kermis thuiskomen, want als dit op Europees niveau wordt gereguleerd dan lopen ze een veel grotere markt mis dan alleen Nederland. Dan zullen ze wel moeten.”

Rechtszaak

De Nederlandse Kansspelautoriteit verloor eerder dit jaar een rechtszaak tegen EA over de lootboxes in FIFA. De rechter oordeelde dat lootboxes in FIFA Ultimate Team niet te zien zijn als een losstaand gokspel, maar onderdeel zijn van het behendigheidsspel. Daardoor zijn ze niet in strijd met de Nederlandse gokwet. Die redenering gaat vermoedelijk voor veel games met lootboxes op.

De Belgische Kansspelcommissie hanteert strenge regels met betrekking tot virtuele schatkistjes in games omdat die onder de gokwetgeving vallen. Zij zijn nog een stuk strenger dan Nederland.

Transparantie

“De verklaringen die de spelmakers geven over de winkansen van een lootbox zijn vaak nietszeggend of misleidend”, vertelt Spierenburg. “Ze laten het doen lijken alsof je al snel wat kan winnen, maar in de realiteit valt dat tegen. Dat doen ze door bijvoorbeeld influencers te laten winnen en hen dan een podium te geven. Alleen de winnaars krijg je te zien.”

De Consumentenbond wil dus meer transparantie en eerlijkheid over wat je als consument kan verwachten wanneer je zo’n lootbox koopt. “Je hebt hem vaak met één druk op de knop gekocht en je kan hem natuurlijk ook niet ruilen”, zegt Spierenburg.

Krachten bundelen

De krachten van ‘onze’ Consumentenbond en die van negentien andere Europese consumentenbelangenbehartigers zijn gebundeld over dit onderwerp. Gezamenlijk doen zij een oproep bij de overheden om eens kritisch naar de lootboxes te kijken en pleiten voor Europese wetgeving.

Bron: Consumentenbond/Tweakers/RTL Nieuws