Consumentenbond: Kant-en-klaar maaltijden vaak ongezonder dan gedacht

Kant-en-klaar maaltijden van online aanbieders blijken vaak niet zo gezond te zijn als ze claimen te zijn, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond . Veel van deze gemaksmaaltijden bevatten te veel zout, missen volkorengranen en/of bevatten te weinig groente. De bond dringt er bij fabrikanten op aan om de maaltijden gezonder te maken en in de tussentijd te stoppen met misleidende claims.

Opvallend was dat Kantenklaarmaaltijden.nl zelfs een maaltijd aanbood met bijna 8 gram zout, ondanks hun claim van matig zoutgebruik. Maaltijdservice.nl beweerde iets soortgelijks, maar was met een gemiddelde zoutinname van 4 gram de grootste boosdoener.

Het onderzoek wees ook uit dat fabrikanten vaak witte rijst, witte pasta of andere geraffineerde graanproducten gebruiken in plaats van de gezondere volkorenvarianten. Vood en AH Maaltijd Thuis bieden de meeste maaltijden aan met een gezonde koolhydraatbron.

Daarnaast bleek dat de helft van de aanbieders gemiddeld minder dan de aanbevolen 150 gram groente gebruikte, ondanks hun claims van voldoende groentegebruik. Alleen bij Goodchef en Vood bevatten alle bekeken maaltijden genoeg groente. De hoeveelheden calorieën (tussen 400-700) en verzadigd vet waren over het algemeen wel acceptabel.

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, benadrukt: "Aan huis bezorgde kant-en-klaarmaaltijden bieden veel gemak, maar er is nog veel ruimte voor verbetering op het gebied van gezondheid. Aanbieders moeten minder zout gebruiken en juist meer volkorengranen en groente toevoegen. Er is werk aan de winkel." De meeste aanbieders hebben beloofd om eerlijker te zijn over de gezondheid van hun maaltijden en om de voedingsinformatie te verbeteren, maar de Consumentenbond roept ook andere aanbieders op om dit voorbeeld te volgen.