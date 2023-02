Consumentenbond: pak energiearmoede aan met woekerwinsten olie-en gasbedrijven

De bond vindt dat de Nederlandse regering te weinig doet door op de hoge winsten 33 procent belasting te heffen. In de wet die de Europese Unie in oktober 2022 nog heeft aangenomen, staat dat de lidstaten dergelijke woekerwinsten met minimaal dat percentage moeten belasten.

"Op die manier wordt het geld tenminste goed besteed en wordt er structureel iets gedaan aan energiearmoede. Nu zien we dat bedrijven met hun overwinsten weer volop nieuwe investeringen in fossiele brandstof doen. Ondanks de klimaatcrisis", stelt Molenaar. "En ondanks het feit dat sommige consumenten nauwelijks hun energierekening kunnen betalen. Dat is onverteerbaar."