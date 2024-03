Consumentenbond: Een derde gezichtszonnebrandcrèmes biedt onvoldoende bescherming

De test van de Consumentenbond richtte zich op dertien zonnebrandcrèmes voor het gezicht. Naar aanleiding hiervan adviseert de bond om vier producten niet te gebruiken. Het gaat om de Rituals Invisible sunprotection face cream die een SPF van maximaal 45 biedt in plaats van de beloofde 50+. Ook de Biotherm Waterlover face sunscreen, Nivea Sun UV gezicht sensitive en Lancaster Sun Sensitive Oil Free Milky Face Fluid worden afgeraden. Deze crèmes hebben SPF-waarden van 39, 33 en 31 in plaats van de aangegeven SPF 50.

Naast de SPF-waarde is ook de duurzaamheid van de crèmes getest. Hieruit komt naar voren dat gezichtszonnebrandmiddelen over het algemeen niet duurzaam zijn. Dit komt door de invloed van de uv-filters die in de crèmes zitten op het leven in de zee. Als je gaat zwemmen met zonnebrand op je huid, laat je crème achter in het water. De uv-filters die in de crèmes zitten zijn schadelijk voor vissen en koraal.