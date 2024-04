Consumentenbond: "Bijna driekwart maaltijdmixen bevat te veel zout" Vandaag • leestijd 2 minuten • 1009 keer bekeken • bewaren

Voorbeelden van verschillende kant-en-klare maaltijdmixen © Consumentenbond (afbeelding is licht bewerkt en het logo van de Consumentenbond is door ons toegevoegd)

Wie een gerecht klaarmaakt met behulp van een kant-en-klare maaltijdmix, krijgt in bijna drie op de vier gevallen te veel zout binnen. De Consumentenbond concludeert op basis van onderzoek dat fabrikanten "ongezond veel zout in hun maaltijdmixen stoppen". De door het Voedingscentrum geadviseerde bovengrens van 2 gram zout per maaltijd wordt vaak overschreden. De Consumentenbond wil dat de overheid ingrijpt, omdat de huidige aanpak te weinig zoden aan de dijk zet.

De Consumentenbond onderzocht het complete aanbod van maaltijdmixen van de negen grootste aanbieders. In totaal zijn er 173 verschillende maaltijdmixen onder de loep genomen.

Met name Knorr en Maggi gebruiken veel zout

Vooral Knorr en Maggi blijken veel zout te gebruiken, zo is gebleken uit het onderzoek. 90% van de mixen van Knorr bevat te veel zout, met als uitschieter hun mix voor bami met 4,5 gram zout per portie. Bij Maggi is zelfs 95% van de mixen te zout, hun mix voor zuurkool spant de kroon met 4,6 gram zout per portie. De Kruidenmix Bami goreng van Conimex is met 5 gram per portie de allerzoutste mix uit het onderzoek.

Jumbo en Honig doen het beter. De mixen van Jumbo bevatten gemiddeld 1,9 gram zout per portie, bij de Honig-mixen is dat 1,8 gram. Maar ook deze fabrikanten verkopen mixen met te veel zout. Het Voedingscentrum adviseert maximaal 6 gram zout per volwassene per dag.

De volledige resultaten staan op de afbeelding hieronder. Dit artikel gaat verder na onderstaande afbeelding.

© Consumentenbond

Ruime meerderheid: "Niet meer dan 2 gram zout per maaltijd"

De Consumentenbond vroeg ook aan leden van het panel om hun mening te geven. Van de bijna 5000 respondenten gaf een overweldigende meerderheid van 84 procent aan dat gerechten die met behulp van een maaltijdmix worden gemaakt niet meer dan 2 gram zout per portie mogen bevatten.

De panelleden zien het liefste dat maaltijdmixen geheel zoutvrij worden geleverd. Een alternatieve oplossing zou kunnen zijn om het zout er apart bij te leveren, zodat men zélf kan bepalen hoeveel zout er wordt toegevoegd. Het is echter de vraag in hoeverre dit zinvol is: in praktisch ieder huishouden is immers wel keukenzout aanwezig.

"Overheid moet ingrijpen"

Directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond: "Ook als je voor gemak kiest, heb je recht op een gezonde keuze. Maar fabrikanten hebben daar lak aan. Vrijblijvende actieplannen van de sector, soms samen met de overheid, om minder zout te gebruiken, leveren al jarenlang te weinig op. Daarom roepen wij de overheid op een actievere rol te gaan spelen in een gezonder voedselaanbod. Dat is ook belangrijk met het oog op snel oplopende zorgkosten."

Zout houdt vocht vast en werkt daarom bloeddrukverhogend. Dat geeft een hoger risico op hart- en vaatziekten. En nieren moeten extra hard werken om overtollig zout weer kwijt te raken en kunnen daardoor beschadigen.

Bron: Consumentenbond

Lees ook