Consumenten innen statiegeld niet: 340 miljoen euro blijft liggen

Statiegeld op een flesje of blikje komt vaak niet terug bij de consument, zo blijkt uit onderzoek van Het Financieele Dagblad . In de periode van 2022 tot eind 2024 wordt naar schatting 340 miljoen euro niet terugbetaald aan consumenten.

Als een frisdrankfabrikant een flesje of blikje op de markt brengt, moet de fabrikant er statiegeld over heffen. Ook moet de fabrikant betalen voor de verwerking en recycling ervan. Ondanks overheidsvereisten om minstens 90 procent van de verkochte flessen en blikjes terug te nemen via statiegeldmachines, blijven de frisdrankproducenten achter. Er zijn nog steeds te weinig inzamelpunten, waardoor in 2022 slechts 68 procent van de flesjes en blikjes werd ingeleverd.