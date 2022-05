Consumenten blijven nog altijd negatief over economie Vandaag • leestijd 2 minuten • 103 keer bekeken • bewaren

In mei waren consumenten nog altijd negatief over de economie, meldt het CBS. In april is er bijna het laagste niveau ooit gemeten en verbetering lijkt er nog niet te komen. Daarmee blijven de hoge inflatie en oorlog in Oekraïne flink op het sentiment drukken.

De graadmeter waarmee het statistiekbureau het vertrouwen peilt is voor de maand mei uitgekomen op min 47, tegen min 48 in april. Consumenten blijven volgens de cijfers nagenoeg even pessimistisch over de economie als geheel.

Toekomstbeeld wat positiever

Wel zijn ze iets minder negatief geworden in hun verwachtingen voor de eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden. Daar staat tegenover dat de mensen de tijd voor het doen van grote aankopen nog ongunstiger vinden dan in april. Volgens het CBS is er over de bereidheid tot grote aankopen zelfs nog nooit zo somber geoordeeld als deze maand het geval is.

De somberte onder consumenten is geen puur Nederlands fenomeen. In het Verenigd Koninkrijk bereikte het consumentenvertrouwen een nieuw dieptepunt door de forse prijsstijgingen. Een graadmeter van marktonderzoeker GfK daalde tot een stand van min 40, de laagste stand sinds de metingen in 1974 zijn begonnen.

Ondernemers

Het CBS houdt ook bij hoe gunstig de omstandigheden voor ondernemers zijn om te investeren. De situatie verslechterde iets, vooral door de krimp van de export. Ook stijgen de rentes, wat leningen voor bijvoorbeeld de aankoop van nieuwe machines duurder maakt. Ondernemers investeerden in maart, de meest recente maand waarover het CBS cijfers geeft, ruim 3 procent minder dan een jaar eerder.

Bron: CBS/ANP