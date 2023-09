Consument wint rechtszaak Natuals 05-11-2011 • leestijd 2 minuten • bewaren

Op 19 maart 2011 besteedde Kassa al aandacht aan Natuals en Beyond Beauty. Deze bedrijven proberen mensen een abonnement voor multivitaminen aan te smeren. Als je ingaat op het abonnement zit je vast aan een maandelijks bedrag dat van je rekening wordt afgeschreven. Dat is bijna onmogelijk stop te zetten. Problemen die gedupeerden noemen zijn inlogcodes die niet werken om het abonnement op te zeggen en proefpakketten die nooit zijn gearriveerd.

Klachten

Na de uitzending van 19 maart komen er nog steeds veel klachten binnen over deze bedrijven. Bij veel gedupeerden blijven de afschrijvingen en aanmaningen doorgaan, ondanks telefoontjes, mailtjes en brieven. Natuals en Beyond Beauty dagen mensen voor de rechter, omdat ze zeggen dat hun pakketjes niet worden betaald en het onzin is dat de pakketten nooit zijn aangekomen.

Haal je recht

Gedupeerden worden afgeschrikt, omdat ze voor de rechter moeten komen. Ze betalen dan de bedragen die Natuals en Beyond Beauty eisen om van de problemen af te zijn. Toch is het goed om op te komen voor uw recht. In veel gevallen wordt de rechtszaak gewonnen door gedupeerden. Dit is inmiddels ook gebeurd bij Alie van der Lei en Anita Feher, die op 19 maart in de studio aanwezig waren. Ook Gerrit Scholten vertelt in de uitzending dat hij zich voor de rechter heeft laten dagen voor een bedrag dat hij in het geheel niet verschuldigd was. Hij hield vol en inmiddels is ook hij door de rechter in het gelijk gesteld. Natuals is veroordeeld tot de proceskosten en een schadevergoeding van €75 plus reiskosten, totaal €80. "Eindelijk na drie jaar ben ik af van de deurwaarder, brieven en op te dringen kosten die nu uiteindelijk bij de eisende partij terecht komen. Ik ben erg opgelucht dat er nog recht bestaat en de consument dus niet altijd aan het kortste eind trekt. Volhouden en rustig blijven", aldus Gerrit Scholten.

Tips

Alie en Anita gaven de volgende tips als u verwikkeld bent geraakt in een rechtszaak: - Vraag uw telefoonverkeer op bij uw provider. Op deze manier kunt u aantonen dat u contact heeft gezocht met het bedrijf of dat u contact met het bedrijf heeft gehad.

- Bewaar al uw mailverkeer.

- Kijk op de website van ConsuWijzer om te zien wat uw rechten zijn.

- Geef niet op, ook al is dat soms moeilijk.