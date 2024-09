Compromis: Treinkaartjes 'slechts' 6 procent duurder in 2025

De treinkaartjes worden in 2025 duurder, maar de prijsstijging blijft waarschijnlijk beperkt tot 6 procent. Dat is de uitkomst van onderhandelingen tussen de NS, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het kabinet.

Dat bevestigen bronnen rond de gesprekken na berichtgeving door het AD. Zonder dit compromis zou de prijs met bijna 12 procent omhoog gaan in 2025.

Het is afwachten of de geringere prijsstijging van 6 standhoudt binnen de regeringscoalitie, wat dat is nog geen gelopen race. De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB staan kritisch tegenover de NS.